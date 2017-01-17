Nutella’nın raflardan indiği iddiaları doğru değil

Nutella ile ilgili açıklama: Palm yağının kanser yaptığına yönelik iddiaların ardından Nutella İtalya’daki raflardan kaldırıldı ve yüzde 3 değer kaybetti. Türkiye de Nutella’ya inceleme başlattı. Milliyet, Hürriyet, NTV, Habertürk, Sabah, Posta’da yer alan haberlerde, Nutella’nın palmiye meyvesinden elde edilen palm yağı kullanması ve palm yağının kansere neden olduğu gerekçesiyle raflardan indirildiği iddia edildi. Palm yağı, palmiye meyvesinden elde edilen yarı bitkisel bir yağ. Basında yer alan haberlerde, 2016 yılında Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), 200 derece üzerinde ısıtılan palm yağının diğer bitkisel yağlardan daha tehlikeli olduğunu açıklaması üzerine özellikle Nutella’yla bilinen Ferrero markasının büyük tepkilerle karşılaştığı ve ürünlerinin raflardan kaldırıldığı iddia edildi.

Raflardan indirildiği iddiası doğru değil

Tartışmalar üzerine Türkiye’de de açıklama yapan Nutella’nın da içerisinde yer aldığı pek çok ürünün üreticisi Ferrore, hiçbir ülkede ürünlerinin raflardan indirilmediğini, bu bilgilerin asılsız olduğunu söyledi. EFSA’nın raporundan sonra palm yağı kullanılan ürünleri raflara koymama kararı alarak bunun bir önlem olduğunu belirten ise Coop isimli marketler zinciri. Ayrıca Reuters’a konuşan Ferrero yetkilileri, palm yağı dışında bir yağ kullanıldığında aynı lezzeti yakalayamayacaklarından endişeli olduklarını ve bu durumun maliyeti de çok fazla artıracağını aktardı.

Ferrero yetkilisi Vincenzo Tapella televizyondaki reklamlarında “Ferrero tarafından kullanılan palm yağı güvenli çünkü bunlar taze sıkılmış meyvelerden elde ediliyor ve kontrollü derecelerde işleniyor” diyor. Ayrıca Nutella da resmi web sitesinden bir açıklama yayınlayarak, Nutella’nın raflardan indiğine dair haberlerin asılsız olduğunu belirtti.

Nutella yüzde 3 değer kaybetti iddiaları

Nutella ve Ferrero ile ilgili Yeni Akit, haberlerde şirketin borsada yüzde 3 değer kaybettiğini de iddia etti. Ancak çeviri hatası yapılan haberin kaynağı olan Reuters’ın haberine göre şirket yüzde 3 değer kaybetmedi. İtalya’daki parekende satışlarında Ağustos ayının sonuna kadar yüzde 3’lük bir düşüş yaşadı. Ferrero İtalya’nın başındaki Alessandro D’Este, yapılan reklamlarla birlikte 2016’nın son dört ayında İtalya’daki satışların yüzde 4 artığını açıkladı.

Alessandro D’Este, küresel ölçekte ise EFSA’nın yaptığı açıklamaların herhangi bir etkisinin olmadığını ve yıllık yüzde 5-6’lık bir artış olduğunu söyledi. Aile şirketi olan Ferrero Reuters’ın aktardığı üzere halka açık bir şirket değil ve İtalya dışında Avrupa piyasalarındaki satışlarını halka açıklamıyor.

Türkiye’de Nutella’ya inceleme başlatıldı iddiaları

Milliyet, Sözcü, Cumhuriyet, Yurt gibi bazı haber sitelerinde yer alan haberlerde ise basına yansıyan tartışmalar üzerine Türkiye’de Nutella’ya inceleme başlatıldığı iddia edildi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik yaptığı basın toplantısında “Gıda Kontrol Genel Müdürlüğümüz çerçevesinde bu konunun değerlendirilmesi yapılıyor. En kısa süre içerisinde de bu değerlendirmeyi sizlerle paylaşmış olacağız” dedi.

Ancak haberlerde yer aldığı şekliyle Nutella’ya inceleme başlatıldığı iddiaları doğru değil. Bakan tarafından yapılan açıklamada palm yağının kullanımına ve sağlığa etkileriyle ilgili çalışmalar yapılacağı belirtilirken, çalışmanın Nutella özelinde olacağına dair bir ifadenin kullanılmadığı görülebilir.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın resmi sitesinde yer alan yazılı açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: “Dünyada beslenme ve sağlık alanındaki tüm gelişmeleri, risk değerlendirme çalışmalarını ve ülkelerin uygulamalarını titizlikle takip etmekteyiz. Dünyada palm yağının gıdalarda kullanımına yasaklama getiren bir ülke bulunmamaktadır. Ülkemizde bu konuda yapılan bilimsel çalışmalarda şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Özellikle bazı ürünler ile ilgili basında yer alan haberler üzerine ülkemizde palm yağı kullanılan ürünler konusunda bilimsel bir çalışma yapılması kararlaştırılmıştır. Yapılacak çalışmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak ve bilimsel veriler ışığında gerekli idari tedbirler alınacaktır.”