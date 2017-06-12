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Obezitede kanser riski sigaradan daha fazla

Obezitede kanser riski sigaradan daha fazla Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

ABD’de yayınlanan tıp dergisi New England Journal of Medicine’de çıkan bir makaleye göre obezite ve hareketsizlik sigaraya oranla daha fazla kansere yol açıyor.

Amerikan Kanser Toplumu (ACS) tarafından hazırlanan araştırmaya göre sigara kullanımı azalmasına rağmen sağlıksız beslenme alışkanlıklarının kansere bağlı ölümlerin önünü açtığı belirlendi. Bu kanserlerden 13’ünün nedeni ise aşırı kilo. Gazete Habertürk’ün haberine göre Amerikan Kanser Toplumu’ndan Richard Wender, “Obezite ve hareketsiz yaşamın kansere yol açma oranının sigarayı geçebilmesi olağanüstü gibi görünse de sonuç muhtemel. En ciddi kanser tipleri arasında gösterilen cilt ve akciğer kanserlerine sigara ve güneşin zararlı ışınlarının neden olduğu biliniyor. Bunun dışında beslenme ve egzersizin de kanser üzerindeki etkisi göz ardı edilemez” diye konuştu. ACS’nin Stratejik Direktörü Rebecca Siegel da “Kanser hastalıklarının yüzde 20’si beslenme, alkol tüketimi, hareketsiz yaşam veya aşırı kilo olurken; hastalıkların yüzde 30’u ise sigara kaynaklı” bilgisini paylaştı.

New England Journal of Medicine’de çıkan makalade Wender’in “Tüm kanser tiplerinin yüzde 50’si sağlıklı bir yaşam tarzı benimsenerek önlenebilir” vurgusuna da yer verildi. Dünyanın obezite rahatsızlığından en çok etkilenen toplum olan ABD’de bu oran 1970’lerden bu yana 3 katına çıktı.


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