Obeziteyle mücadele için beslenme testi geliştirildi

Beslenme testi, idrar örneğinin kimyasal yapısına bakarak hastanın hangi yemekten ne kadar yediğini saptıyor.

Hastanın yeme alışkanlığını gözler önüne seren testin, sağlıklı beslenmek ya da kilo vermek isteyenler için kişiye özel reçeteler yazılmasının önünü açacağı belirtiliyor.

Ayrıca diyabet gibi kötü beslenmenin tetiklediği hastalıkların oluşma riskinin azaltacağı vurgulanıyor.

İngiliz uzmanlar testin iki yıl içinde yaygın olarak kullanılmaya başlanacağını söylüyor.