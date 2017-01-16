Obeziteyle mücadele için beslenme testi geliştirildi

Obeziteyle mücadele için beslenme testi geliştirildi Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

İnsanların nasıl beslendiğini ölçecek bir idrar testi geliştirildi. İngiliz uzmanlar tarafından üretilen testin obeziteyle mücadelede kilit rol oynaması bekleniyor.

Beslenme testi, idrar örneğinin kimyasal yapısına bakarak hastanın hangi yemekten ne kadar yediğini saptıyor.

Hastanın yeme alışkanlığını gözler önüne seren testin, sağlıklı beslenmek ya da kilo vermek isteyenler için kişiye özel reçeteler yazılmasının önünü açacağı belirtiliyor.

Ayrıca diyabet gibi kötü beslenmenin tetiklediği hastalıkların oluşma riskinin azaltacağı vurgulanıyor.

İngiliz uzmanlar testin iki yıl içinde yaygın olarak kullanılmaya başlanacağını söylüyor.

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