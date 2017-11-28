Obeziteyle mücadeleye yeni eylem planı

Hükümet ve gıda şirketleri anlaştı, obeziteyle mücadele için yeni bir proje başlatılıyor. Yılbaşından itibaren beslenme açısından uygun olmayan ürünlerin reklamı yapılmayacak. Gıda ürünlerinin, tuz, şeker ve yağı azaltılmış seçenekleri de satışa sunulacak.

Gazlı ve şekerli içecekler, cips, şekerleme ürünleri, hatta oyun hamurları…

Bu ürünlerin reklamlarında, yılbaşından itibaren yeni bir dönem başlayacak.

Çocuk kanallarında ve 12 yaş altında çocuklara yönelik televizyon programlarında bu ürünlerin reklamı yapılmayacak.

GIDA ÜRÜNLERİNİN PAZARLAMA İLETİŞİMİNDE YENİ POLİTİKALAR BENİMSENDİ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, obezite ile etkin mücadele için Türkiye’nin en büyük 12 gıda şirketiyle bir araya geldi. “Ulusal Gıda ve İçecek İttifakı-Türkiye Taahhüdü” oluşturularak, gıda ürünlerinin reklam dahil her türlü pazarlama iletişimi için yeni politikalar benimsendi.

Buna göre, 1 Ocak 2018’den itibaren cipsler, gazlı içecekler, şekerlemeler ve beslenme kriteri açısından uygun görülmeyen ürünlerin çocuk kanallarında reklamı yapılmayacak. Aynı şekilde, izleyici kitlesi 12 yaş altı çocuklar olan televizyon programlarında da bu ürünlerin reklamı yer almayacak.

Tüm mecralardaki reklamlarda ise yeterli ve dengeli beslenme ile fiziksel aktivite teşvik edilecek.

Belirlenen takvim içinde ürünlerin içeriği ve formülasyonu da geliştirilecek.

OBEZİTEYLE MÜCADELEDE AİLELERİN SORUMLULUĞU ÇOK BÜYÜK

Gıdaların, tuz, şeker ve yağ bileşenleri azaltılmış alternatifleri de satışa sunulacak.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, obezite ile mücadelede ailelerin sorumluluğuna da dikkat çekti ve çocuklara fiziksel aktiviteye dayalı bir yaşam tarzının benimsetilmesi gerektiğini vurguladı.