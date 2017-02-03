ÖHÜ Tıp Fakültesinin ilk öğretim üyesi göreve başladı

ÖHÜ Tıp Fakültesinin ilk öğretim üyesi göreve başladı Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesinde mesaiye başlayan Yrd. Doç. Dr. Tuğba Arslan Gülen, çalışmalarına başladı. Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikro Biyoloji polikliniğinde hasta kabulüne başlayan Gülen, amacının bilimsel veriler ışığında sağlık sektöründe daha kaliteli hizmet vermek olduğu söyledi.

2012 yılında Niğde Devlet Hastanesinde Uzman Doktor olarak görev yapan Gülen, Ocak ayı itibariyle Eğitim Araştırma Hastanesinde görevine başladı.

Yrd. Doç. Dr. Tuğba Arslan Gülen yaptığı açıklamada: “Ömer Halisdemir Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikro Biyoloji bölümden göreve başladım. Tıp Fakültesi eğitimime Abant İzzet Baysal Tıp Fakültesinde başladım. Daha sonradan Atatürk Araştırma Hastanesinde Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikro Biyoloji ihtisasını bitirdikten sonra Ocak 2012 tarihinde Niğde Devlet Hastanesinde uzman hekim olarak atandım. 30 Ocak 2017 tarihinden itibaren Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yardımcı Doçent Doktor olarak ilk göreve başlayan hekim oldum. Amacım bilimsel veriler ışığında sağlık sektörüne daha kaliteli hizmet vermek ve bu bağlamda bilimsel verilere ve çalışmalara ve bilim dünyasına katkı sağlamaktır.” dedi.

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