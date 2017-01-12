Ölüm Meleği’nin kemikleri ders malzemesi oldu

Ölüm Meleği’nin kemikleri ders malzemesi oldu Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

Nazi döneminde çocuklar ve ikizler üzerinde yaptığı acımasız deneyleriyle bilinen ‘Ölüm Meleği’ lakaplı Nazi doktor Josef Mengele’nin kemiklerinin Brezilya’da adli tıp derslerinde kullanıldığı ortaya çıktı.

Nazilerin İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudileri katlettiği Auschwitz’de görev yapan doktor Mengele’nin kemikleri, Sao Paolo’daki Adli Tıp Enstitüsü’nde ders materyali olarak kullanılıyor.

Mengele’nin kalıntılarını 1985 yılında bulan ekibin lideri olan Sao Paulo Tıp Fakültesi Adli Tıp Bölüm Başkanı Dr. Daniel Romero Munoz,  kemiklerin derslerde kullanılabileceğini düşünerek birkaç ay önce gerekli izni aldığını belirtti.

BOĞULARAK ÖLMÜŞTÜ

Auschwitz’de 1943 ila 1945 yıllarında çalışan ve buradaki esirleri tıbbi deneylerinde kullanan Mengele, 1948’de Almanya’dan kaçtıktan sonra, sırasıyla Arjantin, Paraguay ve Brezilya’da saklanmıştı. Mengele, kim olduğunu bilenleri susturmak için Sao Paulo’daki evini satmak zorunda kalınca mali durumu bozulmuştu. Nazi doktoru, 1979’da Bertioga plajında boğularak ölmüştü.

KAMP SOVYET ASKERLERİ TARAFINDAN KURTARILMIŞTI

İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerin Polonya’da kurduğu ve bir milyondan fazla Yahudi’nin öldürüldüğü belirtilen Auschwitz kampı, 27 Ocak 1945’te Sovyet askerleri tarafından ele geçirilmişti. Kampın Sovyet askerlerince kurtarılması, ölüm kamplarının sona erdiği gün olarak tarihe geçmişti.

Bir Yorum Yazın

 
 
 
 
 
Tıp Dergileri Tıp Kongreleri
 

Kategoriler

 

E-Bülten Aboneliği

 
 
 

Medikal Akademi web sitesinde yer alan tüm haber, bilgi, resim ve içeriklerin hakları Medikal Akademi Yayıncılık ve Prodüksiyon Tic. Ltd. Şti’ne aittir.
Hiçbir şekilde basılı veya elektronik ortamlarda izinsiz kullanılamaz.
© Sitemizde yer alan her türlü haber, fotoğraf, yazı ve reklam içeriği sağlık çalışanlarına yönelik olarak hazırlanmıştır.
Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.

Tasarım ve Uygulama KarmaVA

Araç çubuğuna atla