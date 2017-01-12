Ölüm Meleği’nin kemikleri ders malzemesi oldu

Nazi döneminde çocuklar ve ikizler üzerinde yaptığı acımasız deneyleriyle bilinen ‘Ölüm Meleği’ lakaplı Nazi doktor Josef Mengele’nin kemiklerinin Brezilya’da adli tıp derslerinde kullanıldığı ortaya çıktı.

Nazilerin İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudileri katlettiği Auschwitz’de görev yapan doktor Mengele’nin kemikleri, Sao Paolo’daki Adli Tıp Enstitüsü’nde ders materyali olarak kullanılıyor.

Bones of Auschwitz ‘Angel of Death’ Josef Mengele used in Brazilian forensic medicine courses https://t.co/dLWncKNwuS — Jarrod Whittaker (@JarrodWhittaker) 11 Ocak 2017

Mengele’nin kalıntılarını 1985 yılında bulan ekibin lideri olan Sao Paulo Tıp Fakültesi Adli Tıp Bölüm Başkanı Dr. Daniel Romero Munoz, kemiklerin derslerde kullanılabileceğini düşünerek birkaç ay önce gerekli izni aldığını belirtti.

BOĞULARAK ÖLMÜŞTÜ

Auschwitz’de 1943 ila 1945 yıllarında çalışan ve buradaki esirleri tıbbi deneylerinde kullanan Mengele, 1948’de Almanya’dan kaçtıktan sonra, sırasıyla Arjantin, Paraguay ve Brezilya’da saklanmıştı. Mengele, kim olduğunu bilenleri susturmak için Sao Paulo’daki evini satmak zorunda kalınca mali durumu bozulmuştu. Nazi doktoru, 1979’da Bertioga plajında boğularak ölmüştü.

KAMP SOVYET ASKERLERİ TARAFINDAN KURTARILMIŞTI

İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerin Polonya’da kurduğu ve bir milyondan fazla Yahudi’nin öldürüldüğü belirtilen Auschwitz kampı, 27 Ocak 1945’te Sovyet askerleri tarafından ele geçirilmişti. Kampın Sovyet askerlerince kurtarılması, ölüm kamplarının sona erdiği gün olarak tarihe geçmişti.