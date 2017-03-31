Yapılan yeni bir çalışmayla bireylerin ölümden ne kadar korktukları incelendi. Sonuçlara göre ölümden en az korkanlar ateistler ve aşırı dindarlar. Bu sonucun şaşırtmayan bir tarafı var; çünkü din ölüm konusuna yıllardır çözüm olmaya çalışıyor. Ölümden sonraki yaşam fikri de evrensel, fakat ayrıntıları değişiyor. Araştırmacılar bu yakın ilişkiden ötürü dinin ölüm korkusunu azalttığı sonucuyla karşılaşmayı bekliyordu. Yani dindarların, herhangi bir dine inanmayan bireylerden daha az korkuyor olması bekleniyordu. Fakat durum gerçekten öyle mi?

tarafından yapılan sistematik (ve uluslararası) bir çalışma, sonuçların daha karışık olduğunu ortaya koyuyor. Din, Beyin ve Davranış dergisinde ( ) yayımlanan çalışma aşırı dindar ve ateist gruba mensup bireylerin ‘arada kalan’ kişilere göre daha az korku yaşadığını ortaya koydu. Coventry Üniversitesi Bilişsel ve Evrimsel Antropoloji Enstitüsü Araştırma Görevlisi Doktor ‘çalışmaların sonuçlarını ortaya çıkartan ve birleştiren meta analiz yönteminin istatistiksel bir süreç olduğunu ve bu çalışmada bireysel çalışmalara göre daha iyi bir tahminde bulunabilmek için bundan yararlandıklarını’ ifade etti. Jong ölüm endişesi ve dini inançla ilgili yapılan araştırma için Oxford, , , , ve Üniversitelerinden oluşan bir araştırma grubuna liderlik etti.

100 çalışma incelendi

Ekip konuyla ilgili 1961 ve 2014 yılları arasında yayımlanan ve toplamda 26 bin kişiyi kapsayan 100 çalışmayı inceledi. Bu bilgileri birleştirirken daha yüksek seviyelerdeki dindarlığın ölüm korkusunu daha az seviyede yaşamaya sebep olduğu belirlendi. Yaratan inancı, ölümden sonraki yaşam ve kiliseye gitmek gibi dini davranış konularının etkileri de benzerdi.

Bazı çalışmalar da içte yaşanan ve dışa vurulan dindarlığın arasındaki farkları farklara yönelmişti. Duyguların dışa vurulduğu dindarlık anlayışında bir dini kabul etmenin sosyal ve duygusal faydaları gibi pragmatik beklentilerle motive olunuyor. Diğer gruptaki bireyler ise dindarlığın, doğru inançla gösterilebileceğini düşünüyor. yöntemi de içsel dindarların ölüm konusuyla ilgili olarak çok az endişelendiğini ortaya çıkardı. Fakat bütün çalışmalar bunu söylemiyor. Bu sonuç çalışmaların sadece yüzde 30’unda elde edilmiş.

Çalışmaların yüzde 18’inde ortaya çıkan ise dindarların ateistlere göre ölümden daha çok korktuklarıydı. Çalışmaların yarısından fazlası ise ölüm korkusu ile dindarlığın arasında bir bağın olmadığını gösteriyor. Bu çalışmalar ölüm korkusu ile dindarlığın tam olarak ilgili olmadığı sonucunu ortaya çıkarsa da bunun her bir içerikte farklı olduğu da ifade ediliyor. Çünkü incelenen çalışmaların birçoğu ABD’de, az bir kısmı da Ortadoğu ve Doğu Asya’da yürütülmüş dolayısıyla kültürden kültüre nasıl bir fark yaşandığı tam olarak ortaya konamıyor.

Bir önceki çalışmayı da inceleyen ekip bu bağı araştırdı. Dinin ölümle ilgili pozitif veya negatif bir etkisi olduğu konusunda tahminde bulunmak yerine bu ilişkinin nasıl bir şekil aldığını inceleyen araştırmacılar bunun ters bir U şekli ortaya çıkardığını ifade ediyor. Yani uçlarda yer alan aşırı dindarlar ve ateistler en az korkanlar oluyor. Jong bu konuyla ilgili ‘eski görüşle çelişen sonuçlar olduğunu ve belki de bireylerin (sanılanın aksine) ölüm korkusunu yenmek için bir dine mensup olmak zorunda olmadığı yorumunda bulundu. Kaynak