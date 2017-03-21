Özel hastaneyi tehdit ve baskıyla FETÖ’ye kazandırmışlar

Bursa’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, 60 milyon lira değerindeki özel bir hastanenin tehdit ve baskı sonucu düşük ücretle FETÖ’ye satışının gerçekleştirildiğine yer verildi.

Bursa’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, eski Vali Şahabettin Harput’un da aralarında bulunduğu 59 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, bir özel hastanenin, tehdit ve baskı sonucu örgüte satışının nasıl gerçekleştirildiğine yönelik detaylar dikkati çekti.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski Vali Harput’un da aralarında bulunduğu 34’ü tutuklu, 13’ü tutuksuz, 12’si firari 59 sanık hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde hazırlanan ve Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, eski Vali Şahabettin Harput ve örgütün firarı il imamı Cansun Sarıyıldız’ın kentte FETÖ adına kurulan üniversite, hastane gibi kuruluşlarla ilgili yaptıklarına ilişkin detaylara yer verildi.

İddianamede, Harput’un Bursa Valisi olarak görev yaptığı dönemde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarınca kurulan Özel Bahar Hastanesine ilaveten, Özel Ren Tıp Hastanesini de örgüte kazandırmak için gayretler sarf ettiği öne sürüldü.

“Nasıl anlıyorsan öyle anla”

Tutuksuz yargılanan sanıklardan F.K, konuya ilişkin ifadesinde, Ren Tıp’ın yüzde 75’lik hissedarının M.T. ve yüzde 25’lik hissedarının da B.O. olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Bahar Hastanesinin Başhekimi doktor Davut Baykan (tutuklu) ve örgütün hastanelerden sorumlu elemanı Dr. Ömer Kurt (firari) bu hastane ile ilgilenmeye başladılar. Harput, M.T’yi makamına çağırmış. Odada Cansun Sarıyıldız, Ömer Kurt ve Davut Baykan varmış. Burada M.T’ye Ren Tıp’ın fiyatı konusunda çok cüzi bir miktar para teklif etmişler. M.T. de ‘Tamam da bu fiyat bana ceketini al çık demek’ gibi bir şey demiş. Onlar da ‘Nasıl anlıyorsan öyle anla’ demişler. M.T, bu duruma çok bozulmuş. O sırada hastanenin piyasa değerinin 60 milyon lira civarında olduğu söyleniyordu. Bu hususta Ömer Kurt’a tam yetki verildi.”

Üçte bir fiyatına satıldığı iddiası

İddianamede yer alan “Kartal” adlı gizli tanık ise hastanenin tehditler ve baskılarla örgüte zorla satıldığını belirttiği ifadesinde, şunları anlattı:

“Vali Harput’un üstün destekleriyle bu hastaneyi M.T’den satın aldılar. M.T’yi tehdit ettiler. Vali Şahabettin’in makamında M.T’yi de azarladılar. En sonunda yine Orhangazi Üniversitesinde Cansun Sarıyıldız’ın odasında M.T’yi tehdit ettiler. Ren Tıp Hastanesini tehditle satın aldılar. Anladığım kadarıyla çok düşük bir bedelle satın aldılar. Zira M.T, ‘hastanenin değeri sizin verdiğiniz fiyatın en az 3 katı değerdedir, siz bana ceketini al çık diyorsunuz’ demiştir.”