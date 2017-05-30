Oğuz Yılmazer AstraZeneca Türkiye Medikal Direktörü oldu

AstraZeneca’da Temmuz 2016’dan beri Onkoloji Grup Medikal Müdürü olarak çalışan Oğuz Yılmazer AstraZeneca Türkiye Medikal Direktörü olarak atandı. Oğuz Yılmazer bu göreviyle aynı zamanda AstraZeneca Türkiye Yönetim Kurulu’nun üyelerinden biri oldu.

2002 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Tıp Fakültesi’nden mezun olan Oğuz Yılmazer, iş hayatına 2008 yılında Novartis’te Bölgesel Medikal Müdür olarak başladı ve sonrasında 2009 yılında Boehringer Ingelheim’a geçerek burada da Medikal Müdür olarak görev yaptı. 2011’de Medikal Yönetici unvanıyla AstraZeneca Türkiye ailesine katılan Oğuz Yılmazer, 2013 yılında Grup Medikal Müdürü olarak atandı ve 2015’e kadar bu pozisyonda çalıştı. 2015’te AstraZeneca Türkiye-MEA Bölgesi Akut Koroner Sendrom Tedavi Alanı Lideri olan Oğuz Yılmazer, 2016’da Onkoloji Grup Medikal Müdürü olarak atanmıştı. Oğuz Yılmazer son olarak AstraZeneca Türkiye Medikal Direktörü olarak atandı ve bu göreviyle AstraZeneca Türkiye Yönetim Kurulu’nun üyelerinden biri oldu.