OHAL ihraçlarına karşı idari itiraz hakkı ve yargı yolu açıldı

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu adı altında bir kurul oluşturuldu. Bu komisyon, terör örgütlerine veya milli güvenliğe karşı faaliyette bulunan yapılarla bağlantıları olduğu gerekçesiyle doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile ihraç edilenlerin başvurularını değerlendirecek ve karara bağlayacak. Komisyon tarafından başvuruların alınmaya başlanacağı tarih, 23/07/2017’yi geçmemek üzere Başbakanlık tarafından ayrıca ilan edilecek. Komisyonun görev alanına giren konularda daha önce herhangi bir yargı merciine başvurmuş veya dava açmış olanlar da komisyona başvurabilecek.

Komisyon incelemelerini duruşmalı değil, dosya üzerinden yapacak. Komisyon, inceleme sonucunda başvurunun reddine veya kabulüne karar verebilecek. Komisyon kararlarına karşı Ankara idare mahkemelerinde iptal davası açılabilecek. Bu mahkemelerin hangileri olduğu daha sonra HSYK tarafından ayrıca belirlenip ilan edilecek. Böylece OHAL Kararnameleri ile getirilen ihraçlara karşı da yargı yolu açılmış oldu.

Komisyonun hangi konuları inceleyecek?

Komisyon, kanun hükmünde kararnameler ile (1) kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi. (2) öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, (3) dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması, (4) emekli personelin rütbelerinin alınması, (4) olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle gerçek veya tüzel kişilerin hukuki statülerine ilişkin olarak doğrudan düzenlenen diğer işlemleri değerlendirecek.

Komisyonun oluşumu ve karar alma ve çalışma usulü

Komisyon, yedi üyeden oluşacak. Üyelerin üçü Başbakan tarafından, bir üye hâkim ve savcılar arasından Adalet Bakanınca, bir üye İçişleri Bakanınca, birer üye Yargıtay’da ve Danıştay’da görev yapan tetkik hâkimleri arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenecek.

Komisyonun en az dört üyenin katılımı ile toplanabilecek ve karar alabilecek. Oylamalarda çekimser oy kullanılamayacak. Komisyon, görev alanı ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi ilgililerden talep edebilecek. Soruşturmanın gizliliğine ve Devlet sırlarına ilişkin ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mercileri, Komisyonun görevi kapsamında ihtiyaç duyduğu her türlü bilgi ve belgeyi Komisyona gönderecek veya gönderemiyorsa yerinde incelenmesine imkân sağlayacak.

Görev süresi

Komisyon, iki yıl süreyle görev yapacak. Bakanlar Kurulu, gerek görmesi halinde bu süreyi bitiminden itibaren birer yıllık sürelerle uzatabilecek. Komisyonun ilk seçilen üyeleri, iki yıllık sürenin sonuna kadar görev yapacak. Sürenin uzatılmasına karar verilmesi halinde yeni üyeler belirlenecek. Daha önce görev yapan üyeler de yeniden görev alabilecek.

Nasıl başvurulacak?

Komisyona başvurular valilikler aracılığıyla yapılacak. Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılanlar ya da ilişiği kesilenler, en son görev yaptıkları kuruma da başvurabilecek. Başvuru tarihi, valiliklere veya ilgili kurumlara başvurunun yapıldığı tarih olarak kabul edilecek.

Başvuru süresi

Komisyonun başvuru almaya başladığı tarihten önce yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili olarak başvuru alma tarihinden itibaren altmış gün içinde; bu tarihten sonra yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili olarak ise Resmi Gazetede yayımlanma tarihinden itibaren altmış gün içinde yapılmayan başvurular işleme alınmayacak. Buna göre, daha önceki KHK’larla görevden çıkarılanlar veya komisyona müracaat kapsamına giren bir işleme tabi tutulanlar, Başbakanlıkça ilan tarihinden itibaren 60 gün içinde Komisyona başvurmak zorunda. Kaçıranların hakları düşecek.

Komisyon kararı için bağlayıcı süre olacak mı?

Komisyon kendisine yapılacak müracaatlar için belli bir süre zarfında cevap verme ve/veya işlem tesis etmek zorunda olmayacak. Bu nedenle ilgililer nihai karardan önce yargı mercilerine başvurma hakkına sahip olmayacak.

Komisyon kararları nasıl uygulanacak?

Komisyon kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlere ilişkin başvuruyu kabulü ederse bu karar kendiliğinden Devlet Personel Başkanlığına bildirilecek. Bu şekilde bildirilen personel, statüleri, unvanları ve yürüttükleri görevler itibarıyla daha önce istihdam edildikleri kurumlar dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında eski statülerine ve unvanlarına uygun kadro ve pozisyonlara atanacak. Bir diğer ifade ile bu kişiler eski kurumlarına atanmayacak ancak statüleri korunacak. Ancak başka kurumlarda görevlendirilmeleri mümkün olmayanlar eski kurumlarına atanabilecek. Atamalarda ikamet ettikleri il dikkate alınacak. Atamalar onbeş gün içinde yapılacak.

Göreve iade edilen yöneticilerin durumu

Kamu görevine iade edilmesine karar verilenlerden, yöneticilik görevinde bulunmakta iken kamu görevinden çıkarılmış olanların atamalarında, yöneticilik görevinden önce bulundukları kadro ve pozisyon unvanları dikkate alınacak. Yani bu kişiler yeniden yöneticilik görevine atanması zorunluluğu olmayacak.

Kapatılan kurumlar için kabul kararı

Kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvurunun kabulü halinde ilgili kanun hükmünde kararname hükümleri, söz konusu kurum ve kuruluş bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte söz konusu kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılacak. Buna ilişkin işlemler ilgisine göre İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı veya Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilecek.

Gizliliğe riayet mecburiyeti

Komisyon üyeleri ve Komisyon çalışmalarında görevlendirilenler, görevlerini yerine getirmeleri sırasında edindikleri, kamuya, ilgililere ve üçüncü kişilere ait gizlilik taşıyan bilgileri, kişisel verileri, ticari sırları ve bunlara ait belgeleri, bu konuda kanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamayacak, kendilerinin veya üçüncü kişilerin yararına kullanamayacak. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam edecek.

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