Bu öneriler sinüzitten koruyor!

Genelde göz çevresinde oluşan şiddetli baş ağrısı, yüzde dolgunluk ve ağırlık, burun ile geniz akıntısı, kuru öksürük, burun tıkanıklığı… Yol açtığı bu tür şikayetlerle yaşam kalitesini oldukça düşüren sinüzit en çok kış aylarında görülüyor. Bunun nedeni ise kışın kapalı ortamlarda daha fazla zaman geçirmemiz. Kapalı ortamlarda havasızlık ve ısıtma sistemleri nedeniyle hava kuruyor. Kuru hava da burun mukozasının bağışıklık sistemini zayıflatarak burnu virüs ve bakteri gibi enfeksiyonlara açık hale getiriyor. Kışın üst solunum yolu enfeksiyonuna yakalanan kişi sayısı daha fazla oluyor ve kapalı ortamlarda bulunmak da enfeksiyonun yayılmasını tetikliyor. Üst solunum yolunun basit enfeksiyonları ilerlediği zaman sinüzite neden olabiliyor. Acıbadem Fulya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Yusufhan Süoğlu kış mevsiminin korkulu rüyası sinüzitten korunma yolları hakkında önemli önerilerde bulundu.

Kapalı ortamları odayı sık sık havalandırın

Sinüzitin kış aylarında artmasının en önemli sebebi, havasız odalarda zaman geçirmek ve havalandırma olmaması nedeniyle enfeksiyon riskine maruz kalmak. Bu yüzden bulunduğunuz kapalı alanları olabildiğince fazla havalandırın. Sık sık temiz hava almaya da özen gösterin.

Rüzgara maruz kalmayın

Rüzgarda maruz kaldığımız hissedilir ısı değişikliği ve kuru havayı solumak sinüzit riskini artıran bir diğer nedeni oluşturuyor Bu nedenle rüzgarlı havalarda ağız ve burnunuzu kapalı tutarak burnun kurumasını önlemeniz ve soğuğa maruz kalmaktan kaçınmanız çok önemli.

Kuru, soğuk havada burnunuzu nemlendirin

Burunda kuruluğa tıkanıklık ve çevresel faktörler de eklenince, üst solunum yolu enfeksiyonlarını izleyen günlerde sinüzit gelişebiliyor. Burnunuzu suyla sık sık nemlendirin, çok kurursa nemlendirici sıvılar ya da jeller kullanın.

Kapalı ortama girince üzerinizi inceltin

Sinüzitten korunmak için dikkat etmeniz bir başka önemli nokta da, terliyken üşümemeniz ve kapalı ortama girince üzerinizi inceltmeniz. Çünkü bir anda gelişen ısı değişiklikleri enfeksiyonlar için zemin hazırlayıcı bir faktör oluyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Yusufhan Süoğlu, ortam sıcaklığında ani şekilde 6 derece yaşanan değişikliklerin sinüzit gelişimine yol açabilen üst solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma riskini artırdığını belirterek, “Mikroorganizmalar mukoza bariyerini bu ani ısı değişikliğiyle çok kolay kırıyor ve bakteri ile virüslerin vücuda girmesini kolaylaştırıyor” diyor.

Kalorifere ıslık havlu yerleştirin

Sıcak ortamlarda hava kuruyor. Kuru hava da burundaki mukozanın bağışıklık sistemini zayıflatarak burnu üst solunum yolu enfeksiyonlarına açık hale getiriyor. Sıcak ortamlarda kaloriferin peteğine ıslak havlu koymanız en pratik çözüm olacaktır.

Klimada nem oranını yüksek tutun

Klimalı alanlar da burunda kuruluk hissi yarattığı için burnun mukozasındaki bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden oluyor. Klima sistemlerinde nem oranını optimal ortam havası oranında tutmaya özen gösterin.

Su ve mevsim meyvelerini ihmal etmeyin

Günlük sıvı alımı ağırlıklı olarak içilen su ve meyvelerle olmalı. Taze meyvelerdeki vitamin ve su metabolizmamız yanında bağışıklık mekanizmamız için de önemli.

Sigara içmeyin

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Yusufhan Süoğlu sigaranın içindeki maddelerin kanserojen olmalarının yanı sıra bakteri ve virüsler için bir bariyer olan burun mukozasına yıkıcı etkisi de olduğuna dikkat çekiyor. Burun mukozası ve sinüslerin içini döşeyen mukoza devamlılık gösteriyor. Harika bir nemlendirici, kaygan ve partikülleri tutucu fonksiyonu var. Sigara, bu fonksiyonları durduruyor. Bu nedenle sigara içmeyin, içilen ortamlardan da mutlaka uzak durun.