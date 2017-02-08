Organ naklinde teknoloji ön planda olacak

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, daha kaliteli sağlık hizmeti için teknoloji alanında farklı yatırımları olduğunu belirterek, “2017 yılında, hastaların ve vericilerin konforu için nakillerde teknoloji ön planda olacak. Özellikle robotik cerrahide böbrek naklini mutlaka planlıyoruz.” dedi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde kalp, karaciğer, böbrek nakillerinin yanında kompozit doku denilen yüz, rahim, ekstremite gibi nakillerin de yapılabildiğini anlatan Aydınlı, “Dünyada bu denli çeşitli kompozit doku nakli yapan başka bir merkez yok. Bunun için Akdeniz Üniversitesi hem Türkiye’de hem de dünyada gerçekten önemli bir noktada. Bunun önemini biz de devletimiz de muhakkak biliyor.” diye konuştu.

Nakil yapılacak hastaların bilgisayar tarafından belirlendiğine işaret eden Aydınlı, şunları kaydetti:

“Bence Türkiye’de en iyi işleyen sistemlerden biri. Hiçbir hasta şunu söyleyemez, ‘Acaba ben organ bağışı yaptığımda, bu organlarım nüfuzlu bir kişiye gidebilir mi ya da parayla bu işi yaptırabilir miyiz?’ Hayır. Dünyada ve Türkiye’deki en güvenilir sistemlerden biri. Bunların hepsi bilgisayarlar tarafından belirlenmekte kim, hangi hastaya takılacağı. En çok hangi hasta hak ediyorsa şu anda o hastaya nakil yapılıyor ülkemizde. Buna gerçekten halkımızın güvenmesi lazım. Bence organ bağışındaki en önemli noktalardan bir tanesi bu.”

“Her 7 kişiden biri böbrek hastası”

Türkiye genelinde 20 binin üzerinde böbrek, 2 binin üzerinde karaciğer nakli bekleyen hasta olduğuna değinen Aydınlı, “Bizde 2 bin civarında böbrek, 100’ün üzerinde karaciğer nakli bekleyen hasta var. Verici olabileceğimiz gibi alıcı da olabiliriz. Türkiye’de her 6, 7 kişiden birinde böbrek rahatsızlığı var ve bunun farkında değiliz.” değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Aydınlı, bir gün herkesin kendini organ beklerken bulabileceğini vurgulayarak, vatandaşları organ bağışı yapmaya çağırdı.

Teknoloji alanında da farklı yatırımları olduğuna değinen Aydınlı, “2017 yılında, hastaların ve vericilerin konforu için nakillerde teknoloji ön planda olacak. Özellikle robotik cerrahide böbrek naklini mutlaka planlıyoruz. İnce bağırsak gibi şu ana kadar yapmadığımız ameliyatlar var, onları muhakkak yapmayı planlıyoruz.” dedi.