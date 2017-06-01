Oruç; reflüyü arttırıyor, astımı ağırlaştırıyor

Ramazan ayında, çeşit çeşit ikramların yapıldığı iftar sofralarında bulunan bol çeşit Reflüyü artırıyor ve astımı ağırlaştırıyor. Astım hastalarının çoğunda reflü şikâyeti olduğunu söyleyen İstanbul Alerji Merkezi doktorlarından Çocuk Alerji ve Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay; çeşidi bol ramazan iftar sofralarında reflü şikâyeti olabileceğine ve astım ataklarının gelişebileceğine dikkat çekti.

Astımın reflüyü, reflünün de astımı tetiklediğini belirtilen Prof. Dr. Ahmet Akçay; reflünün beslenme alışkanlıkları ile ortaya çıktığını, alerjik bünyeli kişilerde alerjik astım krizine yol açabildiğini söyledi. Sessiz reflü denilen durumlarda ise, hastada her hangi bir şikâyet olmamasına rağmen astım krizlerinin sessiz reflü nedeniyle kontrol altına alınamadığını sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Ahmet Akçay; yemek borusunun alt ucunda mide içeriğinin yemek borusuna geçişini engelleyen kapak mekanizmasının bozulması nedeniyle, mide asidinin yemek borusuna geri kaçmasıyla reflünün oluştuğunu ve alerjik astımı olan kişilerde bronşlarda kasılmaya, astım krizlerine ve kronik öksürüklere neden olduğunu söyledi. Akçay şöyle konuştu: “İftar sofralarında astım hastalığı olanların özellikle reflüyü artıran portakal, mandalina gibi asitli meyvelerin, domatesin, kafein içeren gıdaların, çikolataların, yağlı gıdaların, baharat, acı, turşu, nane gibi gıdaların mümkün olduğunca kaçınmaları veya az tüketmeleri faydalı olabilir. Reflüye karşı diğer önlemler de sahurda reflüyü artıran gıdalardan kaçınmada daha titiz davranılması ve yemekten sonra hemen yatılmaması, yatıldığı zaman da 45 derece eğimli olarak yatılması faydalı olacaktır. Ayrıca oruç saatlerin fazla su kaybı olması nedeniyle özellikle balgamın koyulaşması ve zor çıkmasına neden olabileceği için özellikle öksürük ve balgam şikayeti olduğu günlerde oruç tutmamaları faydalı olabilir. Astımlı hastaların iftar sonrası bol su içmeleri de faydalıdır. Astım için kullanılan sprey veya buhar tarzında ilaçlar orucu bozmadığı için kullanmaya devam edin. İlacınızı aksatmanız astım hastalığının alevlenmesine neden olacaktır. Alerji aşısı kullanıyorsanız alerji aşınızı aksatmamanız ve özellikle alerji aşınızı sabah saatlerinde uygulanması uygun olacaktır.”

Obeziteye dikkat

Obezitenin astım ile ilişkisinin önemine değinen Prof. Dr. Ahmet Akçay şöyle konuştu: “Oruç döneminde şekerin düşmesiyle açlık duygusunun fazla olması bu nedenle de iştahın çok artması söz konusudur. İştah artınca özellikle hızlı gıda alımı doyma hissinin daha geç olması nedeniyle fazla kilo almaya neden olacaktır. Fazla kilo da astım için önemli bir risktir. Çünkü obezite astım hastalığının en önemli nedenlerinden birisidir. Fazla yağ göğüse baskı yapar, göğüs duvarında biriken yağın akciğerlere baskı yapması ve bronşların genişleme yeteneğini azaltır. Aynı zamanda reflüyü arttırır, uyku bozukluğuna, kanda yağ miktarı artışına, tansiyon yüksekliğine ve diyabete neden olur ve astımı kötü yönde etkiler. Ayrıca kolesterol yüksekliğinin astım riskini artırıcı etkisi vardır”

Sonuç olarak Astımlı hastaların iftar sofralarında dikkat etmesi gerekenler;