Oruç tutmak karaciğer yağlanmanızı azaltabilir!

Ramazan sofralarının vazgeçilmesi olan ziyafet sofralarının lezzetleri ölçülü tüketilmediğinde, özellikle sağlık problemleri yaşayanların şikayetlerinin artmasına neden olabiliyor. Ancak midenizin gerçek anlamda dinleneceği bu dönemi doğru değerlendirirseniz karaciğer yağlanması gibi pek çok hastalıkla ilgili şikayetlerinizin de azalması mümkün.. Hastane Derindere İç Hastalıkları Uçmanı Dr. Ergün Kasapoğlu’ndan karaciğer hastalıkları olanların Ramazan’ı daha sağlıklı atlatmaları için yapmaları gerekenleri öğrendik…

Bazı karaciğer hastalıkları yaşayan kişilerin oruç tutmalarının sağlıkları için yararlı olabileceğini dile getiren Uzm. Dr. Kasapoğlu; ‘Oruç, bazı karaciğer hastalıklarında zararın yerine hastanın şikayetlerini azaltarak yarar sağlayabilir. Özellikle karaciğer yağlanması yaşayan kişilerde, uygun bir şekilde tutulan oruçla karaciğerdeki yağlanma azalabilir; hatta kaybolabilir. Karaciğer yağlanması için önlem alınmazsa, bu durum ilerleyerek karaciğer iltihabına (kronik hepatit) ve daha da ilerlerse kronik karaciğer yetmezliğine neden olabilir. Karaciğer yağlanması problemi yaşayan kişiler oruç tutmaya başlamadan önce hekim kontrolünden geçip, hekimlerinin önerilerine göre hareket etmeli; iftarda ve sahurda yediklerine özen göstermeli, gereğinden fazla yemek yerine, dengeli ve ölçülü miktarlarda beslenmeye dikkat etmelidirler’ diye konuştu.

Karaciğer yağlanmasını engellemek için bu besinleri gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz!

Tam tahıllı ekmek, bulgur, çavdar ekmeği, kepekli buğday, mercimek, kuru fasulye, kuru bakla, nohut, barbunya,

Günde iki yemek kaşığı zeytinyağı veya mısırözü yağı,

Bütün taze ve dondurulmuş sebzeler,

Kaymağı alınmış süt, yoğurt veya ayran, az yağlı peynir, yağsız lor çökelek, açık çay, ıhlamur, adaçayı,

Yağsız olmak şartıyla haşlanmış, ızgara veya fırında pişirilmiş dana ve balıketi,

Yağsız, kremasız ve unsuz hazırlanmış sebze ve mercimek çorbaları,

Ceviz, badem, kestane, pestil, kuruyemişli sucuklar,

Yağsız sütle yapılan tatlılar (muhallebi, kazandibi, sütlaç), güllaç, meyve salatası, aşure.

Bu besinleri tüketirken dikkat edin!

Karaciğer yağlanmasını önlemek için kahve, kepekli undan yapılmış ekmek, pirinç, hazır çorba, et ve tavuk suyuyla yapılmış çorbalar, fındık, antep fıstığı gibi kuruyemişler, tahin helvası, pekmez gibi tatlıları ölçülü tüketin. Kola, gazoz, şekerli meşrubatlar, hazır meyve suları, alkollü içecekler, yağda kızartılmış ve çok yağlı olan et, sucuk, salam, sosis, pastırma, kavurma etler, sakatatlar (karaciğer, dil, dalak, yürek, işkembe, paça, böbrek) beyaz undan yapılmış hamur işleri ve tatlılar, hazır meyve suları, salamuralar, turşu, kaymak, mayonez, tuzlu kuruyemişlerden kesinlikle uzak durun.

Çok yemek değil; besleyici yemek önemli!