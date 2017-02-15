Otizm tedavisinde yeni yöntem Ergoterapi uygulayan merkez açıldı

Gelişimsel geriliği ve özel ihtiyaçları olan 0-14 yaş arası çocuk ve genç hastaların günlük yaşam kalitesini artırmak amacıyla çalışmalar yürüten Üsküdar Üniversitesi NP Etiler Polikliniği, Çocuk Ergoterapi Merkezi’ni hayata geçirdi. Otizmde yeni tedavi yaklaşımının hayata geçirildiği merkezde kişiye özel ergoterapi uygulamaları gerçekleştiriliyor. Duyu bütünleme tedavisi, davranış geliştirme, sosyal beceri geliştirme, temel dil becerileri ile ince – kaba motor geliştirme hedefleniyor. Oyun yöntemiyle çocuğun duyusal, psikolojik ve fiziksel ihtiyaçlarını tek başına karşılaması ve kişisel bakım becerilerini en yüksek potansiyele çıkarılması amaçlanıyor.

Üsküdar Üniversitesi ve NPİSTANBUL Hastanesi’nin bilim ve uygulama ortaklığı ile merkezde gelişimsel geriliği ve özel ihtiyaçları olan 0-14 yaş arası çocuk ve genç hastaların, günlük yaşam kalitesini oyun ve sanat yöntemleri kullanılarak artırılması hedefleniyor. Kişiye özgü gelişim programına göre rehabilitasyon uygulanıyor. Pediatrik Ergoterapi Merkezinde; Otizim, Serebral Palsi, Down Sendromu, zihinsel problemler, öğrenme güçlüğü ve hiperaktiflik gibi hastalıkların tedavi için çalışmalar yürütülüyor.

Çocuğun yaşına ve durumuna göre en uygun hedeflere ulaşılmasının amaçlandığı Üsküdar Üniversitesi NP Etiler Polikliniği Çocuk Ergoterapi Merkezinde’nde, oyun yoluyla çocuğun duyusal, psikolojik ve fiziksel ihtiyaçlarında daha duyarlı hale gelmesi için terapi ve eğitim seansları yapılıyor.

Otizm tedavisinde yeni yaklaşım

Ergoterapi merkezlerinin ihtiyacı olan çocuklar için büyük önem taşıdığını belirten Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Bu ihtiyaçtan yola çıkarak Çocuk Ergoterapi Merkezi’ni açtık. Türkiye’de bu alanda uzmanlaşmış kişi sayısı çok az. Bu alanda uluslararası başarılara sahip, çok önemli bir eğitim uzmanı olan Shahram Mohseni hocamız ile birlikte bu merkezi büyük bir titizlikle kurduk. İhtiyaçlara ve uygulama alanlarına göre en ince detayları planladık, kurguladık.

Merkezimiz başta otizm olmak üzere çocukların fiziksel gelişimi için çalışmalar yürütecek. Yakın zamanda Ergoterapi Merkezlerinin sayısını artırmayı, yeni merkezlerimizi kurmayı hedefliyoruz. Merkezimizde otizmde yeni tedavi yaklaşımını hayata geçiriyoruz. Kişiye özel ergoterapi başlığı altında; duyu bütünleme tedavisi, davranış geliştirme, sosyal beceri geliştirme, temel dil becerileri ile ince – kaba motor geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Ergoterapi, gücün kullanılmasını sağlıyor

Otizmin gelişimsel bir engel anlamına geldiğine dikkat çeken Ergoterapi Uzmanı Shahram Mohseni otizmde kişiye özel ergoterapi yöntemini uyguladıklarını kaydetti. Mohseni şu değerlendirmelerde bulundu: “Fizik tedavi hastayı güçlendiriyor, ergoterapi ise gücün günlük yaşamda kullanılması sağlıyor. Ergoterapi tedavisinde çocuklar için farklı terapi yöntemi uygulanıyor.”

Mohseni, uygulanan terapi yöntemleri ile ilgili şu bilgileri verdi: “Duyu Bütünleme ve Davranış Geliştirme: Çocuğun vücudunda görme, dokunma, hissetme gibi duyuların harekete geçirilerek bu duyuların uyumlu olarak çalışması ve bir dengeye getirilmesi sağlanıyor. Böylece beyin gelişimi için bir ön hazırlık yapılarak öğrenme yeteneklerinin artırılması hedefleniyor. Örneğin dokunma duyusu hassas olan bir çocuk halıya bastığında aşırı tepki gösterebiliyor. Burada yapılan tedavi ile dokunma, hissetme ve tanıma gibi beyinsel koordinasyon tedavisi uygulanıyor. Burada tamamen oyuncaklar ve özel hazırlanan uygulama cihazlarından yararlanılıyor.

Sosyal Beceri Geliştirme ve Temel Dil Becerileri: Üsküdar Üniversitesi NP Etiler Polikliniği Çocuk Ergoterapi Merkezinde’nde çocukların oyun oynaması, öğrenmesi, arkadaşlarıyla sosyalleşmesi ve kişisel bakım becerilerini bir bütünlük içinde yapması için de çalışmalar yürütülüyor. Terapi ve eğitim seanslarının oyunla gerçekleştirildiği merkezde, çocukların yaşam becerilerini en yüksek potansiyele çıkarmalarına ve çocukluktan yetişkinliğe geçişte bağımsız olmalarına destek veriliyor. Konuşma terapileri uygulanıyor.

Kaba Hareketler, İnce, Kaba Motor Geliştirme: Bu bölümde fiziksel olarak dengeli hareketler yapılması üzerine bir çalışma yapılıyor. Örneğin merdiven çıkma, dengeli yürüme, dirsek ve el kullanma, sarılma gibi el ve ayak hareketlerini geliştiren çalışmalar yapılıyor. Vücudun refleks vermesi, hareket kontrolü öğretiliyor.

Dikkat Bozukluğu: Burada çocukların fiziksel gelişimi ile zihin dengesinin oluşması sağlanıyor. Oyuncaklar ve özel oyunlarla terapi gerçekleştiriliyor. Ödül sistemi ile çocuklar küçük oyunlar eşliğinde eğitiliyor.