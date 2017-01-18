Palm yağı gündeme oturdu ve kanser yaptığı haberleri yaygınlaştı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve son olarak Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından hazırlanan rapora göre, palm (palmiye) yağının kanserojen madde içerdiği açıklanırken, palmiye yağı kullanılan ürünler ile ilgili tartışmaların ülkemizde de artarak sürdüğü tespit edildi. Uzmanlara göre palmiye yağının rengi ve kokusunu gidermek için 200 derecenin üzerinde ısıtılmasının kansere davetiye çıkardığı belirlendi. Palmiye yağı ilgili Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’da inceleme başlatarak sonuçlarını kamuoyu ile paylaşacağını açıklarken, konuyla ilgili medyada da çok kısa sürede oldukça fazla haber ve açıklama yer aldı.

Palm yağı ve kanser haberleri öne çıktı…

Televizyon, internet ve yazılı basında palm yağı ile ilgili çıkan haberleri inceleyen Medya Takip Ajansı Interpress’in araştırmasına göre, palm yağı hakkında son bir haftada medyaya toplam 1.837 haber yansıdığı belirlendi. Palm yağının kanserojen madde içermesi haberleri ile yeniden gündeme gelen kanser ile ilgili ise aynı süreçte televizyon, internet ve yazılı basında toplam 5 bin 712 haber yer aldığı tespit edildi.