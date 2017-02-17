Bu araştırma korku yarattı! Prematüre doğumların %18’i hava kirliliği kaynaklı

Bilim insanları, hava kirliliğinin dünya genelinde milyonlarca prematüre doğumun nedeni olabileceğini ileri sürdü. Stockholm Çevre Enstitüsü (SIE), Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Fakültesi ile Colorado Üniversitesinden araştırmacılar, 183 ülkeden 3,4 milyon prematüre doğum üzerine yaptıkları araştırmada, erken doğumların %18’inin hava kirliliğinin göstergesi olan atmosferdeki parçacıklı madde yoğunluğundan kaynaklandığı sonucuna vardı.
Bilim dünyasının uzun zamandır hava kirliliğini, yetişkinlerde solunum ve kalp rahatsızlıklarıyla ilişkisi açısından değerlendirdiğini vurgulayan araştırmacılar, risk faktörlerinin anne karnındaki bebeklere etkisinin ilk kez kapsamlı olarak ele alındığını belirtti. Araştırmada, 2010 yılına ait verileri inceleyen bilim adamları, hava kirliliği kaynaklı risk faktörlerinin küresel prematüre doğum oranlarına nasıl yansıdığına dair saptamalarda bulundu. Araştırmacılar dünyanın farklı bölgelerinde gebelerin ne düzeyde hava kirliliğine maruz kaldığını dikkate aldı.
Atmosferdeki 2,5 mikrometreden küçük parçacıkların yoğunluğunu ölçü alan araştırmacılar, gebelerin hava kirliliğine maruz kalma düzeyi bakımından Güneydoğu Asya ülkelerinin en yüksek risk altında olduğunu, bölgede yılda yaklaşık 1,6 milyon prematüre doğumun hava kirliliğiyle bağlantılı olabileceğini savundu.
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