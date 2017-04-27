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Prematüreye yapay rahim!

Prematüreye yapay rahim! Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

ABD’de doktorlar erken doğan kuzuları, rahim ortamına benzer bir plastik keseyle hayatta tutmayı başardı. Yapay rahmin 5 yıl içinde insanlarda da denenmesi planlanıyor.

Gazete Habertürk’te yer alan habere göre; sadece ABD’de her yıl 30 bin bebek hamileliğin 23 ila 26’ncı haftalarında doğuyor. Bu bebeklerin akciğerleri havayla temas edecek kadar gelişmiş olmadığı için yaklaşık yüzde 70’i hayatını kaybediyor, yaşayabilenleri çoğu ise engelli kalıyor.

Uzmanlara göre Philadelphia Çocuk Hastanesindeki doktorların geliştirdiği yapay rahim, bu bebeklerin hayatta kalma şansını artırabilir.


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Tüp bebek tedavisi / Prof. Dr. Bülent Tıraş
 
 
 
 
 
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