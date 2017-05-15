Prof. Dr. Canan Karatay, hurma savaşında geri adım attı!

Kocaeli 9. Kitap Fuarı’nda hurma ile ilgili yaptığı konuşmanın ardından yoğun tepki ile karşılaşan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, hurma ile ilgili açıklamalarında düzeltme yaptı. Prof. Dr. Karatay, “Hurma ile oruç açılmaz. Kutsal kutsal diyerek, kutsallığı kullanarak bizi sömürüyorlar” açıklamasının yanlış anlaşıldığını söyledi. Habertürk TV’de HT Gündem’e katılan Prof. Dr. Canan Karatay, “Ben, ‘hurma yemeyin’ dedim ama hangi hurmayı yemeyin dedim. Yine dediklerim biraz çarpıtıldı. Ben, İsrail’den gelen GDO’lu hurmaları yemeyelim dedim” diye konuştu.

Prof. Dr. Karatay, açıklaması ile ilgili şunları söyledi: “Çünkü İsrail’den, Tunus’tan gelen hurmalar GDO’lu ve de çok büyük. Hakiki hurmalar küçüktür, hem de çok pahalıdır. Eğer bulursanız onunla tabii ki iftar orucu açarsınız. Yanlış anlaşılmasın fakat şunu da belirtmek istiyorum ki; ülkemiz zeytin cennetidir. Benim babam müftüydü. Ben 500 yıllık müftü ailesindenim. Onların torunuyum, babamı 1966’da kaybettik, nur içinde yatsın. O zamana kadar, bizim soframıza hiç hurma gelmedi. Türkiye’de hurma yoktu. Ben onu söylemek istiyorum ama hakiki hurmayı tabii ki kullanabilirler, lütfen yanlış anlaşılmasın.”

Prof. Dr. Karatay, ne demişti?

Karatay, bu düzeltmeyi dün kamuoyuna yansıyan açıklamaları nedeniyle yaptı. Dün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaeli 9. Kitap Fuarı’na katılan Canan Karatay şunları söylemişti: “Zeytinle açılacak oruç. Hz. Muhammet zeytinle açardı. Hurma nereden çıktı? Hurma tamamen endüstriyeldir. Hurma nereden geliyor, İsrail’den, Tunus’tan geliyor. Aklınızı başınıza alın. Kutsal kutsal diyerek, kutsallığı kullanarak bizi sömürüyorlar. Gözümüzü açacağız. Zeytin çok önemlidir. Zeytinle açılır, hafif su içilir, çay içilir şekersiz olmak şartıyla.”

Prof. Dr. Karatay: Hurma, tamamen endüstriel

Zeytinle açılacak oruç. Hz. Muhammet zeytinle açardı. Hurma nereden çıktı? Hurma tamamen endüstriyeldir. Hurma nereden geliyor, İsrail’den, Tunus’tan geliyor. Aklınızı başınıza alın. Kutsal kutsal diyerek, kutsallığı kullanarak bizi sömürüyorlar. Gözümüzü açacağız. Zeytin çok önemlidir. Zeytinle açılır, hafif su içilir, çay içilir şekersiz olmak şartıyla. Biraz peynir, biraz zeytin, sonra bir çorba. Ondan sonra da ne pişirildiyse o yenir. Bir de bu ilanlarda ben söyleye söyleye galiba kalktı.

İftar sofrasında nur yüzlü neneler dedeler. Ortada bir tane gazlı içecek. Nereden çıktı kardeşim? Gelenek olan bu mudur? Böyle bir şey var mı, ayıptır günahtır. Bizim mercimek çorbamız var, soğuk ayranımız var, ayran çorbamız var taze naneyle yapılan, buğdayla yapılan. Bizim tarhanamız var. Bunlar dururken o koca şişele senelerce satıldı.”