Prof. Münci Kalayoğlu’na Tıp Bilim Nişanı verildi

İstanbul’da düzenlenen törende, tıp camiasının önde gelen isimleri ile Prof. Dr. Münci Kalayoğlu’nun ailesi ve dostları hazır bulundu. Törende konuşan BAU Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, öğrencilere seslenerek, Prof. Dr. Kalayoğlu’nun meslek hayatı boyunca gösterdiği, hedef odaklı olmak, ne istediğini bilmek, kendine güvenmek, gerektiğinde risk almak, sabırlı ve iddialı olmak gibi özelliklerine vurgu yaptı.

Prof. Dr. Türker Kılıç ise liderlerin sadece kendisi gelişen, ‘iyi’ olan değil, yanındakileri de geliştiren ve ‘daha iyi’ yapan kişiler olduğunu ifade ederek, “Münci Hoca sadece kendisi iyi değil yanındakileri de iyi hale getiren bir kişidir, kendisine öğrencilerimize yapmakta olduğu rol modelliği için teşekkür ederiz” diye konuştu.

Prof. Dr. Taner Oruğ, Prof. Dr. Yılmaz Çakaloğlu, Prof. Dr. Bingür Sönmez’in birer konuşma ile anılarını anlattığı törende Prof. Dr. Kalayoğlu da “Karaciğer Nakli; Dünü, Bugünü ve Yarını” adlı bir sunum yaptı.

KÜÇÜK MÜNCİ’DEN KARNE SÜRPRİZİ

Bilim Nişanı madalyasının Münci Kalayoğlu’na takdim edilmesinin ardından sahnede hoş bir ana tanıklık edildi. Prof. Dr. Kalayoğlu’nun karaciğer naklini gerçekleştirdiği hastası Ahu Gül Özkan’ın, nakilden iki yıl sonra dünyaya getirdiği ve Prof. Kalayoğlu’nun ismini verdiği 7 yaşındaki oğlu Münci Ata, sahneye çıkarak ilk kez aldığı karnesini gösterdi.

“İSMİYLE MÜSEMMA” BİR HAYAT…

İsmi “kurtarıcı” anlamına gelen Prof. Dr. Kalayoğlu, yaşam biçimi edindiği mesleğinde organ bağışının önemine dikkat çekmek için çeşitli organizasyon ve kampanyaların içinde bulunmuştur. 2006 yılında döndüğü Türkiye’de, organ bağışı konusunda verdiği mesajlar ve yaptığı çalışmalar sayesinde gerek yasal, gerekse duyarlılık konusunda bir seferberlik başlatmış, organ bağışı ve nakillerinin artmasında önemli bir rol üstlenmiştir. Böylece binlerce nakil bekleyen hastanın umudu, kurtarıcısı olmuştur.

1983 yılında Wisconsin Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakli Merkezi’nde çalışmaya başlayan Prof. Dr. Kalayoğlu 1983 – 2006 yılları arasında Wisconsin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi ve Organ Nakli Merkezleri başkanlığını yapmıştır.

PROF. MÜNCİ KALAYOĞLU EMERİTUS PROFESÖR UNVANINA SAHİP

2006 yılında Türkiye`ye geri dönmüş, 2006 – 2016 yılları arasında İstanbul Memorial Hastanesi Organ Nakli Merkezi Bölüm Başkanlığını yapmıştır. 1974 Yılında FACS – American Collage of Surgeons üyeliğine kabul edilmiştir. Yaklaşık 2500 karaciğer nakli gerçekleştiren Prof. Dr. Kalayoğlu, karaciğer nakli yapan ilk Türk hekimidir. Türkiye Bilimler Akademisi Şeref Üyesi de olan Prof. Dr. Kalayoğlu’nun, ODTÜ, EGE, Süleyman Demirel, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitelerinden verilmiş Fahri Doktora unvanları bulunmaktadır.

TIP BİLİM NİŞANI HAKKINDA…

Bu yıl 6.’sı verilen BAU Bilim Nişanı, yenilikçi ve yaratıcı çalışmalarıyla hastalıklara çare bulmayı amaç edinmiş ve tıp biliminin gelişimine katkıda bulunmuş bilim insanı – hekimlere Bahçeşehir Üniversitesi tarafından verilen bilim ödülüdür. Bilimsel çevrelerce kabul görmüş, bilimin önemli aşama kaydetmesini sağlamış, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin yolunu aydınlatan kişilere verilmektedir.

BİLİM NİŞANI DAHA ÖNCE KİMLERE VERİLDİ?

BAU Tıp Bilim Nişanı, daha önceki yıllarda kanser hastalığının erken teşhisi ve tedavisine yönelik çalışmalarından ötürü Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi geçmiş dönem Dekanı Prof. Dr. Joseph B. Martin’e, Pediatrik Kalp Cerrahisi alanındaki çalışmaları ve yardımseverliği ile ülkemize ve dünya çocuklarına yaptığı katkılardan ötürü Ord. Prof. Dr. Afksendiyos Kalangos’a, Nöroşirürji alanında gerçekleştirdiği önemli çalışmalarla geleceğin bilim insanı ve hekimlerine örnek teşkil eden, nöroşirürji duayeni Prof. Dr. M. Necmettin Pamir’e, Oftalmoloji biliminde birçok ilki gerçekleştiren, Excimer Laser kullanarak insan gözünü tedavi eden ilk doktor olarak kabul edilen Prof. Dr. Theo Seiler’e, Türkiye’de kalp cerrahisinde birçok ameliyatı ve ilk kalp naklini gerçekleştiren Dr. Kemal Bayazıt’a verilmiştir.