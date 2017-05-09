Prof. Dr. Nejat Narlı: Prematüre bebek ölümlerinde artış var
Medikal Akademi
9 Mayıs, 2017 | Kategori: Medyada Sağlık Haberleri
Son 2 yılda prematüreler (erken doğum) başta olmak üzere yeni doğan bebek ölümlerinde artış olduğunu söyleyen Çukurova Neonatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Nejat Narlı, erken doğan bebekleri yaşatabilmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek şu bilgileri verdi: “Ülkemizde doğan bebeklerin yaklaşık %10’u prematüre doğdu. 500 gram doğan her 5 bebekten biri ölebilir. Doğum ağırlığı azaldıkça ölüm oranları artabilir. Ancak yaşatabildiğimiz bebeklerin gülümsemesini görmek en büyük mutluluğumuz.”
Özellikle Suriyeli sığınmacıların yoğun olduğu kentlerdeki yeni doğan ünitelerinde büyük yoğunluk yaşandığını vurgulayan Prof. Dr. Narlı şöyle konuştu: “Ülkemizde son yıllarda özellikle de prematüreler başta olmak üzere maalesef ölüm hızı artış göstermiştir. Bunun birçok nedeni vardır ve özellikle yeni doğan yoğun bakım organizasyonundaki dağınıklık en önemli etkendir. Bölgemizde de son yıllarda artan sığınmacılarda prematüre doğum oranı daha fazladır.
Özellikle Hatay, Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa gibi Suriyeli sığınmacı veya göçmenlerin yoğun olduğu yerlerde çok ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Doğurganlık oranlarının yüksek olması, gebelik takiplerinin yapılmaması veya yetersiz olması, olumsuz hijyen koşulları gibi birçok nedenle Suriyeli yeni doğan bebeklerin erken doğma ve yoğun bakıma yatma gereksinimleri daha fazla olmaktadır. Bununla birlikte ülkemizde bebek ölümleri daha önce azalma gösterirken, ne yazık ki son 2 yılda, özellikle de prematüreler başta olmak üzere ölüm hızı artış göstermiştir.”
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