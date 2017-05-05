Pulmoner hipertansiyon birçok organı olumsuz etkileyebiliyor

Pulmoner Hipertansiyon ile ilgili farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen 5 Mayıs Dünya Pulmoner Hipertansiyon Günü nedeniyle yapılan açıklamada hastalığın neden olduğu önemli sorunlara dikkat çekildi. Pulmoner Hipertansiyonun temelinde kalpten akciğere temizlenmek üzere gönderilen kanın yer aldığı damardaki bozulmalar nedeniyle oluşan basınç yüksekliği yer alıyor. Pulmoner Hipertansiyonun belirtileri arasında nefes darlığı, çarpıntı, çabuk yorulma gibi spesifik olmayan şikayetler olması nedeniyle hastalar, değişik tanı ve tedaviler alabilmekte ve nihai Pulmoner Hipertansiyon tanısı gecikebilmektedir.

Pulmoner Hipertansiyon hastalığının temelinde kalpten akciğere temizlenmek üzere gönderilen kanın yer aldığı damarda olan bozulmalar nedeniyle oluşan basınç yüksekliği yer alır. Bu durumun süreklilik arz etmesi durumunda hem akciğer hem kalp sisteminin etkilendiğini, tedavinin daha zor bir hal aldığını ve bazı hastalarda akciğer ve kalp nakline dek gidebiliyor. Damar yapısında oluşan bozulmanın sebebi tam olarak bilinmezken bir kısımda doğumsal kalp hastalıkları, bir kısımda romatizmal bazı hastalıklar, bazılarında ise paraziter hastalıkların sonucu olarak oluştuğu düşünülüyor.

Pulmoner Hipertansiyon hastalığının etkilediği organlar baz alınarak belli alanlarda spesifikleşme söz konusu oluyor. Kardiyoloji, Pediyatrik Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Romatoloji, Göğüs Cerrahisi ve Kalp Damar Cerrahisi gibi alanlar Pulmoner Hipertansiyon hastalığı konularında çalışmalarını sürdürüyor.

Hastalıkla ilgili yüz güldürücü nokta ise son 10-15 yıllık periyotta gelişen spesifik ilaçların kullanıma girmesidir. Önceleri daha spesifik tedavilerle mevcut semptomların giderilmesi amaçlanırken, son dönem geliştirilen moleküller sayesinde hastaneye yatış durumu, hastalığın ilerlemesi, tedavide değişiklik gerekmesi ve ölüm oranlarındaki düşüşler gibi kayda değer iyileşmeler gözlemleniyor.

Pulmoner Hipertansiyon hastalığının teşhisi için damarlarda basınç ölçümlerini ortaya koyan testler yapılmaktadır. Herhangi bir bulaşıcı yanı olmayan, belli ölçüde kalıtsal yönleri olan bu hastalık grubuna sahip hastaların bilinen “hipertansiyon” hastası olmadığı ve çoğu zaman daha ciddi bir tabloyla karşı karşıya bulunulduğu bilinmelidir. İleri evrelerinde yaşamı kısıtlayan ve kişinin kendi işlerini görmesini bile engelleyen bu hastalıkta gerek hastaların gerekse hasta çevresinin bilinçlenmesi ve belki de eğitilmesi kompleks bir durum olan bu hastalıkla başa çıkmada çok önem taşıyor.