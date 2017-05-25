Ramazan da diş bakımınızı ihmal etmeyin!

Günlük hayatımızda sosyal ilişkilerimizi ciddi anlamda etkileyen ağız kokusu problemini, uzun süreli açlık ve susuzluğun yaşandığı Ramazan döneminde yaşamamak için yapmamız gerekenleri Hastane Derindere Ağız ve Diş Sağlığı Bölümünden Dt. Deniz Başaran’dan öğrendik…

Her insanın zaman zaman yaşadığı bir problem olan ağız kokusunun sosyo-psikolojik problemlere neden olabileceğini belirten Dt. Deniz başaran, ‘Diş çürükleri ve iltihaplı dişetleri ağız kokusunun sebebi olabilir ancak oruç tutarken görülen ağız kokusunun başlıca sebebi, mide ve barsak hareketlerinde azalmaya bağlı olarak buradaki bakterilerin uzaklaştırılamaması ve sayısının açlık süresi uzadıkça artmasıdır. Ayrıca yaz aylarında 14 saati bulan açlık ve susuzluk durumunda vücudumuz enerji ihtiyacını karşılamak için yağ ve proteinleri de kullanmaya başlar bu ürünler parçalandığında ortaya çıkan bazı yan ürünler de akciğerlerden dışarı atılan havanın içinde bulunur ve maalesef kötü kokuludur’ açıklamasında bulundu.

Oruçluyken Ağız Kokusunu Önlemek İçin Bu Önerileri Dikkate Alın!

Her sağlıklı bireyde sabah uyandığında, uyku esnasında tükürük akışının azalması, ağızdaki besin kalıntılarının ağızda çürümesi, dil sırtında üreyen bakteriler ve sindirim kanalında biriken gazlar nedeniyle ağız kokusu ortaya çıkabilir. Gecenin açlığı ile ağızda görülen bu belirtilerle oruç tutarken gün boyunca baş başa kalıyoruz. Bunu engellemek için;

İftardan ve özellikle sahurdan sonra dişlerinizi ve dilinizi düzenli olarak fırçalayın. Diş fırçalamanın banyo yapmaktan bir farkı yoktur banyo yapmak nasıl orucu bozmuyorsa temizlik amacıyla dişlerin fırçalanması da orucu bozmayacaktır.

Diş fırçasının ulaşamadığı bölgelerdeki yemek ve bakteri artıklarını temizlemede önemli bir rolü olan diş ipini kullanmaya özen gösterin.

Ramazanda işlenmiş gıdaları, aşırı baharatlı yemekleri, soğan veya sarımsak gibi kokuya neden olacak yiyecekleri tüketmekten mümkün olduğunca kaçının.

Ağız kuruluğu ve ağız kokusuna neden olan sigarayı bırakın; bırakamıyorsanız azaltmaya çalışın.

Gece yatmadan hareketli protezlerinizin çıkararak bakımını yapın ve sabah tekrar takın.

Eski köprü ve diş protezlerinizin tedavi zamanı geldiyse Ramazan ayının bitmesini beklemeyin. Eski köprü ve diş protezleri zamanla gıda birikmesine yol açabileceğinden kötü ağız kokusuna neden olur.

Tükürük salgınızın artarak ağız temizliğinize yardımcı olması için şekersiz ve xylitol içeren sakızlar çiğneyin.

Domates, elma kereviz, maydanoz, pırasa gibi su içeriği bol olan sebze ve meyveleri tüketin.

İftarda ve sahurda bol bol su tüketin. Çok su içmek dilinizin kurumasını engelleyerek; ağız içindeki bakterileri üretimini engeller; tükürük salgısını artırarak ağız kokusunu azaltır.