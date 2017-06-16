Ramazan’da baş ağrısından ilaçsız kurtulma yolları

Ramazan’da değişen beslenme alışkanlıkları ve uzun süren açlıklar nedeniyle gün içinde istenmeyen baş ağrıları yaşanırken, migren gibi mevcut kronik ağrıların da şiddeti artış gösterebiliyor. Ramazan’da sahur sebebiyle uykuların bölünmesi de baş ağrılarını tetikleyebiliyor. Bu problem özellikle çalışan kesimi bir hayli zorlayabiliyor. Fakat endişelenmeye gerek yok, ilaç almaya gerek duymadan basit yöntemlerle baş ağrılarından kurtulabilirsiniz. Central Hospital’dan Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Asuman Kaymaz, Ramazan’da baş ağrısından ilaçsız kurtulmanın yollarını anlattı.

Bazen dayanılmaz bir baş ağrısı tüm gününüzü mahvetmeye yetebiliyor. Birçok kişi de bu baş ağrılarından kurtulabilmek için hiç düşünmeden ilaçlara başvuruyor. Fakat sık sık ağrı kesici alımı vücut sağlığına ciddi zararlar verebiliyor. Öyle ki sık ağrı kesici kullanımına bağlı olarak istenmeyen sonuçlarla karşılaşılabiliyor. Hatta geçmeyen baş ağrılarının önemli bir kısmının kontrolsüz ağrı kesici kullanımından kaynaklandığı biliniyor. Ramazan ayında oruç tutarken ilaç alımı da mümkün olamadığı için kişiler şiddetli ağrılara maruz kalabiliyor. Oysa doğal yöntemler uygulayarak baş ağrılarından kolayca kurtulabilmeniz mümkün.

Ramazan ayında acil servisler baş ağrısı vakaları ile doluyor

Toplumda en sık karşılaşılan şikayetlerden olan baş ağrısı, çeşitli hastalıkların seyri sırasında ortaya çıkıyor. Pratik uygulamada en sık görülen baş ağrıları ( yaklaşık %90 ) migren, gerilim tipi, küme baş ağrısı ve günlük süregelen migren gibi primer tipte olanlardır. Her yıl Ramazan ayında acil servis polikliniklerine sayısız baş ağrısı vakası müracaat ediyor. Bu hastaların büyük çoğunluğunda ise primer tip baş ağrısı olduğu gözlemleniyor. Tanısı konmuş migren ya da benzeri ataklar halinde seyreden baş ağrıları olan kişilerin oruç tutarken daha dikkatli olmaları gerekiyor. Çünkü bu ağrıların ortaya çıkışını kolaylaştıran etkenlerin başında; açlık, uyku düzeninde sapmalar (sahur ile uykunun bölünmesi), stres, sigara ve kapalı ortam etkileri geliyor.

Hastalar kendilerini sık sık test etmeli

Migren tetikleyicisi sebepler tüm hastalarda ağrıyla sonuçlanmaz. Burada hastalara önemli görevler düşüyor. Örneğin; hastanın kendini sık sık test etmesi gerekiyor. Eğer hasta, açlık sonucu şiddetli migren atakları yaşıyorsa oruç tutmakta ısrarcı olmamalıdır. Fakat açlığın migreni etkilemediği hastaların oruç tutmaları herhangi bir problem yaratmaz. Bu hastalar, migren ağrısı sıklığına yönelik koruyucu tedavisini sürdürmek kaydıyla oruç tutabilir. Ancak ilaç alım saatleri Ramazan’a göre düzenlenmelidir.

Baş ağrısını tetikleyen besinlerden uzak durulmalı

Ramazan ayında yanlış beslenme şekli de baş ağrılarını tetikleyen faktörler arasında yer alıyor. Bu nedenle olgunlaşmış peynir, sakatat, salam, sosis, hazır et ve tavuk suyu tabletleri, konserveler gibi migren ataklarını etkileyen ve şiddetini arttıran gıdalardan kaçınmak gerekiyor. Ramazan boyunca fazla kafeinli ürünler de tüketmemeye dikkat edilmelidir. Çünkü oruç sırasında ani kafein eksikliği sonucu baş ağrısı meydana gelebilir. Fakat endişelenmeye gerek yok. Oruç tutan kişiler ufak ipuçları ile ağrı kesici kullanmadan baş ağrısı sorunundan kurtulabilir.

Baş ağrısından ilaçsız kurtulmak için bunları uygulayın!

Kapalı mekanlarda uzun süre vakit geçirmek ve yapay ışıklara maruz kalmak baş ağrılarını tetikleyebilir. Hafif ve orta şiddetli ağrılarda açık havaya çıkılmalı ve nefes ve gevşeme egzersizleri yapılmalıdır. Karanlık ve sakin odada kısa süreli bir uyku da ağrıyı gidermeye yardımcı olacaktır.

Çoğunlukla baş ağrılarının altında sıvı eksikliği yatar. Vücut yeterli sıvıyı alamadığında kan yoğunluğu artar ve hücrelere oksijen iletimi daha ağır seyreder. Böylece kişinin ağrı eşiğinde düşüş yaşanır. Bunun önüne geçebilmek için iftar ve sahur vakitleri arasındaki süreçte bol bol su içilmelidir.

Gerilim ağrılarında nefes ve gevşeme egzersizlerinin yanı sıra dikkati dağıtma egzersizleri de uygulanabilir. Dikkati dağıtma egzersizleri; müzik dinleme veya kişinin kendisini rahatlattığını önceden bildiği herhangi bir şeyle uğraşması şeklinde gerçekleştirilebilir.

Oruçlu kişiler, baş ağrısı sırasında lokal soğuk uygulamaları (soğuk jel bantları) değerlendirebilir. Bu uygulamalar hastanın rahatlamasını sağlayacaktır.

Oruçlu iken karşılaşılabilecek stres, kaslarda sertleşmeye, boyun ağrısına, ilerleyen süreçte de baş ağrısına çevirebilir. Böyle durumlarda boynu ve omzu hareket ettirerek ufak egzersizler yapmak sorunu çözmeye yardımcı olacaktır.

Vücudunuzda, baş ağrısı sırasında baskı uygulayarak ağrıyı sonlandırabileceğiniz noktalar bulunur. Bu nokta başparmak ve işaret parmağı arasında kalan eklemlerdir. Buradaki eklemlere yuvarlak hareketlerle masaj uygulamak, oruçluyken ağrıyı geçirmede etkili olabilir.

Uygun bir kalemi çok fazla güç uygulamamak şartıyla dişlerinizin arasında sıkıştırabilirsiniz. Alt çenenin serbest kalması ağrıyı hafifletebilir.

Toplumumuzda, yastığa ve yakaya damlatılacak lavanta veya limon yağlarının baş ağrısını geçirmede etki sahibi olduğu gibi bir bilgi hakimdir. Fakat bu gibi aromaterapi özellikteki yağların etkisi kişiden kişiye farklılık gösterir. Kullanımı denenebilir.