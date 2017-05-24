Ramazan’da özel egzersizlerle oruç tutun

Sıcak havalara bağlı olarak aç ve susuz kalma süresinin artması vücutta birtakım ağrıların oluşmasına sebep oluyor. Anadolu Sağlık Merkezi Nöroloji Bölümü Direktörü Prof. Dr. Yaşar Kütükçü ve Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşen Yücel, “Migren gibi çok şiddetli bir ağrıyla karşılaşmadığınız sürece orucunuzu bozmadan bu ağrıları gidermek mümkün” dedi. Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek ise 1 aylık sürecin, vücudun metabolizma hızını yavaşlattığını belirterek, “Ramazan ayında fiziksel aktivitelerimizi de azaltmak zorunda kalabiliriz. Bu durumda enerji dengesini sağlamak ve sağlığınıza zarar vermemek için kilonuzu sabit tutmayı hedeflemek sağlık için önemlidir” diye konuştu.

Ramazan ayının yaza denk gelmesiyle yaklaşık 19 saate yakın aç kalmayı gerektiren oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler bu sürede ağrı sorunları ile karşılaşabiliyor. Bunların başında kan basıncı oynamalarına veya ani kan şekeri düşmesine bağlı olarak oluşan baş ağrısı geliyor. Anadolu Sağlık Merkezi Nöroloji Bölümü Direktörü Prof. Dr. Yaşar Kütükçü ve Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşen Yücel, “Kişide ayda 1 ya da 2’den fazla olmamak kaydıyla ataklar şeklinde gelen bir ağrı varsa ve bu ağrılar ilaç dışı yöntemlerle geçiyorsa bu kişiler sahur ve iftar öğünlerini düzgün takip ederek oruçlarını tutabilirler. Ancak migren gibi kronik ağrısı olan kişilerde oruç tutmak bu ağrıyı tetikleyebilir” diye konuşarak oruç tutmak isteyen migren hastalarına önerilerde bulundu.

İlaç saatlerinizi Ramazan’a göre düzenleyin

Prof. Dr. Yaşar Kütükçü ve Prof. Dr. Ayşen Yücel migren benzeri ağrısı olan hastaların bazılarının koruyucu tedaviyi sürdürmek kaydıyla oruç tutabileceklerini belirterek “Örneğin; ayda 2-3 migren atağı olan bir hasta, atak gelmesin diye koruyucu tedavi alıyorsa, ilaç alım saatini Ramazan’a göre düzenleyip, kriz sayısı da az olduğu için orucunu sürdürebilir. Migren hastaları oruç konusuna özellikle dikkat etmeli çünkü açlık, yüzde 100 migren ataklarını tetikleyen bir durum. Sık atağı olanlar ve çok şiddetli atak geçiren hastalar atağın geleceğini hissederler ve önceden ilaçlarını alırlar. Ancak oruç sırasında ilacı alamayacakları için bu kişilerin çok şiddetli atak geçirme olasılığı vardır. Bu durum, kişiden kişiye farklılık gösterdiği için mutlaka kişi kendini test etmelidir. Şiddetli ağrıyla karşılaşan kişiler, ağrıyı ciddiye alıp oruç tutmakta ısrarlı davranmamalılar. Çünkü oruç, ağrılı hastalarda dengeyi çok ciddi bozabilir” dedi.

Nefes ve gevşeme egzersizleri yapın

Uyku düzeni bozulsa bile yeterli saat uyuyabilecek, ilaçlarını düzenli ve oruca uygun bir şekilde kullanabilecek olan kişilerin oruçlarını tutabileceğini belirten Prof. Dr. Yaşar Kütükçü ve Prof. Dr. Ayşen Yücel, “Bu kişiler Ramazan boyunca hafif ve orta şiddette baş ağrısı yaşayabilirler. Ancak bu ağrılar nefes ya da gevşeme egzersizleriyle geçirilebilir. Nefes egzersizleri tıpkı doğum sancıları sırasında uygulandığı gibi yapılabilir. Ağrıyı kendi kendinize kontrol etmeye çalışırken bir yandan da vücudun iyi oksijen almasını sağlayarak, dokulara daha fazla oksijen gönderilir. Kişinin kendi kendine kaslarını gevşettiği egzersizler de çok yararlıdır. Bu egzersizlerin sessiz, sakin bir ortamda, mümkünse sevilen bir müzik eşliğinde yapılması çok faydalı olur. Dikkati dağıtma egzersizleri için; başka bir şeyle uğraşabilir, müzik dinleyebilir veya sizi rahatlatan herhangi bir şeyle ilgilenebilirsiniz. İmkânınız varsa, loş ve sessiz bir ortamda uzanabilirsiniz. Temiz havaya çıkabilirsiniz. Ayrıca migren ağrısı sırasında başınızı bir eşarp veya tülbentle sıkmak, başınızın üzerine buz veya soğuk uygulamak, atağın şiddetini azaltmakta oldukça yardımcı olur” açıklamasında bulundu.

Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, oruç tutacaklara özel beslenme önerilerinde bulundu:

Vücudun susuz kalmasını önlemek için oruç öncesi sonrası günde toplam yaklaşık 2 litre su tüketin.

Aşırı kaloriye sebep olabilecek şekerli, kremalı, kaymaklı, kızartılmış ağır yiyeceklerden, salam, sucuk, sosis gibi işlenmiş yağlı yiyeceklerden, asitli şekerli içeceklerden uzak durun.

Sahura mutlaka kalkın ve yavaş sindirilen, gün boyu etkisini sürdürebilecek lifli besinleri tercih edin. Sebze, meyve ve tam tahıllı ekmekler en önemlilerindendir. Protein olarak da peynir, yumurta, süt/ yoğurt öneriyoruz. Liften daha zengin hale getirmek için süt veya yoğurdunuza yulaf ezmesi ekleyebilirsiniz. Sahurun hafif bir kahvaltı şeklinde lifli ve proteinli olması sindirim sistemi sağlığı açısından önemlidir.