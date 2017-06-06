Ramazan’da sık görülen sağlık problemleri…

Ramazan ayında yapılan beslenme hataları nedeniyle en sık karşılaşılan sağlık problemlerini Hastane Derindere İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ergün Kasapoğlu ile konuştuk…

Kabızlık: En sık görülen problemlerden biridir. Dengeli beslenme ve lif oranı yüksek sebze ve meyvelerin tüketimiyle kabızlığın önüne geçilebilir. Özellikle kayısı ve incir gibi meyveleri tüketin.

Safra Kesesi Hastalıkları: Uzun süren açlık sırasında safra kesesi içinde kalan safra koyulaşır, akışkanlığı azalır ve yeni taşların oluşum riski artar. Özellikle çok yağlı besinlerin tüketimi karın ağrısı, bulantı ve kusmaya yol açabilir. Safra kesesi hastalıklarına meyilli olan kişilerde özellikle iftarda tüketilen ağır ve yağlı besinler şiddetli karın ağrısı ve safra kesesi iltihabı oluşabilir.

Peptik Ülser: Mide veya onikiparmak bağırsağında, bazen de yemek borusunda oluşan yaradır. En sık on iki parmak bağırsağının başlangıç kısmında ve midede görülür. Açlık ağrıları veya özellikle gece uyandıran ve sırta yayılan karın ağrıları, yanma, kaynama, hazımsızlık, halsizlik şeklinde ortaya çıkabilir. Ağrılar midenin boş olduğu zamanlarda, öğün aralarında veya yemekten sonra belirginleşir. Birkaç dakika ya da birkaç saat devam edebilir. Ramazan’da birçok kişide ülser ağrılarında artma, kanama, ülserin delinmesi gibi sorunlar ortaya çıkar. Bu nedenle ülseriniz varsa ve oruç tutmak istiyorsanız özel önlemler alarak mutlaka hekiminize danışın.

Gut: Gut hastalığınız varsa Ramazan’da beslenmenize özen gösterin. Diyetinize ve doktorunuzun tavsiyelerine uyun. Yağlı peynir, kırmızı et ve asitli içecekler gut atağını tetikler.

Karaciğer Hastalıkları: Özellikle kronik karaciğer hastalığınız (kronik hepatit) varsa, oruç tutmaya başlamadan önce hekiminize danışarak onun önerilerine göre hareket edin.

Pankreas Hastalıkları: Kronik pankreatitiniz varsa oruç tutmadan önce mutlaka hekiminizden onay alın. Safra kesesinde oluşan taşlar, safra kanalına düşerse, pankreasta iltihaba neden olabilir. Doktor izni olmadan kronik pankreatit hastalarının oruç tutmaması, tutacakların ise önerilere sıkı sıkıya bağlı kalmaları; kullanıyorlarsa insülin düzeylerinin ayarlanması ve pankreas enzim takviyesi yapılması gerekebilir.