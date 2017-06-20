Ramazan’da verdiğiniz kiloları bayramda geri almayın!

Ramazan boyunca oruç tutan her 4 kişiden 3’ü, yaklaşık 17 saat süren açlık nedeniyle mevcut kilolarını koruyarak ya da kilo vererek bu ayı tamamlamanın mutluluğunu yaşıyor. Ancak bu avantaj, birkaç gün süren bayramda aşırı miktarda yemek ve tatlı tüketimi nedeniyle tersine dönebiliyor. Bayramı kilo almadan ve sağlıklı geçirebilmek için birkaç önemli noktaya dikkat etmek gerekiyor. Memorial Şişli Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Ezgi Mumcu, Ramazan Bayramı’nda doğru beslenme için önerilerde bulundu.

Bayramda fiziksel aktivitenizi artırın

Ramazan ayı boyunca uzun açlık sürelerine rağmen; metabolizma hızının yavaşlaması ve aktivite düzeyinde azalma nedeniyle oruç tutan her dört kişiden biri kilo artışından şikayet etmektedir. Düzenli beslenen ve hareket düzeyini normal seviyede tutan bireyler ise normal kilolarını koruyarak ya da kilo vererek bu ayı tamamlayabilmektedir. Bayram ve sonrasında eski yemek düzenine geçişte, metabolizma hızının artması ve sağlıklı yaşam için mutlaka haftada 3 gün düzenli egzersiz yapılması önem kazanmaktadır. Çünkü düzenli egzersizler hem alınan kiloların geri verilmesine, hem de verilen kiloların tekrar geri alınmasına engel olmaktadır. Egzersizler aynı zamanda kan şekeri kontrolünün de sağlanmasına yardımcı olmaktadır.

Sütlü tatlı ya da dondurmayı tercih edin

Ramazan bayramı boyunca şerbetli tatlı ve çikolata ikramları nedeniyle zararlı besinlerin tüketimi artmaktadır. Bu tür yiyecekler yağ, şeker ve kalori bakımından oldukça yoğun olmakla birlikte, yüksek glisemik indeksi nedeniyle kan şekeri kontrolünü sağlamakta zorluklar yaşanmasına neden olmaktadır. Ayrıca fazla miktarda çikolata ve tatlı tüketimi mide yanması, bağırsak sistem bozuklukları gibi birçok sağlık problemine de neden olmaktadır. Bu nedenle mümkün olduğu kadar tatlı tüketmemeye özen gösterilmeli, eğer ikram edildiyse porsiyonlarına dikkat edilerek sütlü tatlılar tercih edilmelidir. Dondurma da hem hafif hem de serinletici bir ikram alternatifi olarak öne çıkmaktadır.

Bayram boyunca bu 10 kurala dikkat!