Ramazanı kilo almadan bitirmek hayal olmasın!

Geldi on bir ayın sultanı… Sofralar şenlendi, pidelerin kokusu burnumuzda tütmeye başladı. Kilo alma korkusu ve ziyafete dönüşen sofralar arasında bir ikilem başladı bile! Bakalım kim galip gelecek? Ramazan ayının başında verilen ‘Orucu bu defa kilo almadan bitireceğim’ sözü Ramazan’ın sonunda yine yalan mı olacak? Yoksa bu sefer midenize karşı verdiğiniz iç savaşı başarıyla kazanabilecek misiniz? Bu sorunun yanıtını Hastane Derindere Beslenme ve Diyet Uzmanı Meltem Şeniz Toksoy ile aradık…

Damak tadından ödün vermeden, sevdiğimiz ve Ramazana özel tatlardan uzak kalmadan; ama ölçülü beslenerek Ramazan ayını kilo almadan hatta kilo vererek geçirmenin mümkün olduğunu dile getiren Beslenme ve Diyet Uzmanı Meltem Şeniz Toksoy; ‘Uzun süreli bir açlığın ardından saatlerce kalınan yemek sofraları, bütün gün bir şey yememek, hareketsizlik gibi kilo almanız için gereken her şey mevcut. Ancak ölçülü beslenir, iftar ve sahur arasına ara öğünler koyarsanız aslında kilonuzu korumanın ya da kilo vermenin sandığınız kadar zor bir şey olmadığını göreceksiniz’ açıklamasında bulundu.

Ramazan’da Kilo Almamak İçin…

Orucunuzu su ve hurma veya az tuzla zeytinle açıp, daha sonra çorba tercih edin.

Sofranın vazgeçilmezi iftariyelikleri seçerek tüketin. Tereyağı yiyecekseniz yanında sucuk, pastırma gibi alternatifler de bulundurmayın.

Çorbanın ardından yemeğe en az 10 dakika ara verin. Böylece midenize tokluk hissi oluşması için zaman tanımış olursunuz.

Mümkün olduğunca etli sebzeli ya da sebzeli yemekler yiyin. Kızartmalar ve çok yağlı besinlerden uzak durun.

Yediğiniz her şeyi yavaş ve çok çiğneyin.

Daha uzun süre tok kalmanızı sağlayan yoğurt veya ayranı sofranızda mutlaka bulundurun.

Şerbetli tatlıları en azından bayrama kadar sofranıza almayın. Canınız çok tatlı istiyorsa haftanın 2 günü güllaç gibi sütlü tatlı yiyin. Diğer günlerde tatlı ihtiyacınızı kuru ya da taze meyvelerle giderin.

Mutlaka sahura kalkın. Sahurda tam tahıllı ekmek, haşlanmış yumurta, süt, peynir, zeytin, ceviz, meyve, açık çay ve bol su tüketin.