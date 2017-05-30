Ramazan’ın 3 simgesi

Güllacı, hurması, pidesi… Onlar Ramazan’ın simgesi haline gelmiş, üç lezzeti… “Ramazan hiç onlarsız olur mu?” denilenleri… Bu üç simge, lezzetlerinin yanı sıra masum görüntüleriyle de öne çıktığından, kişi hiç farkına varmadan gereğinden fazla tüketebiliyor; farkına varsa bile “Nasıl olsa yılda bir ay yiyeceğim, bir şey olmaz” diyerek zararlarını göz ardı edebiliyor. Acıbadem Altunizade Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Hazal Çatırtan, her şeyi olduğu gibi onları da ölçülü tüketmek, aşırıya kaçmamak gerektiğini belirterek “Ramazan sürecinde ne kadar dikkat etmeye çalışsanız da katıldığınız iftar yemekleri, uzun süren açlığın arkasından baskınlaşan yeme ihtiyacı gibi durumlar sizi zorlayabilir. En çok zorlanmanıza sebep olanlar da Ramazan’ın simgesi haline gelmiş olan pide, hurma ve güllaç üçlüsü olacaktır. Bu besinler masum görünseler de ölçüsünü kaçırdığımızda aslında diğer tüm besinler gibi bize faydadan çok zararları dokunabiliyor, sağlığımız açısından ciddi sorunlara davetiye çıkarabiliyor” diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Hazal Çatırtan, güllaç, hurma ve Ramazan pidesi tüketiminde dikkat etmemiz gerekenleri anlattı; bu üç lezzeti evde hazırlayabileceğiniz pratik ve sağlıklı tarifler verdi.

1 avuç pide, 2 ince dilim ekmeğe eşit

Ramazan pidesi, beyaz unla yapılan mayalı bir ekmek çeşidi. 1 avuç içi pide (4 boğum) 2 ince dilim ekmeğe denk geliyor. Çoğunlukla Ramazan sürecinde sofralara taşındığı için “Bir ay yiyeceğiz nasıl olsa; bir şey olmaz” düşüncesi ağır basıyor. Gün içerisinde uzun süreli açlığın etkisi ile de pek çok kişi tüketirken kendine sınır koymuyor. Oysa beyaz undan yapıldığı için kan şekerini kolay yükseltebilen, glisemik indeksi yüksek bir besin olan pideyi; insülin direnci, diyabeti ve kilo sorunu olan kişilerin daha da dikkatli tüketmesi şart. Hele de çorba, pilav, makarna gibi içerik yönünden kendine benzer yiyecekler tüketilecekse çok daha az tüketilmeli. Evde hazırlayacağınız tam tahıllı pide ile hem tokluk sürenizi artırabilir hem de kan şekerinizi dengede tutabilirsiniz.

3 adet ince, uzun hurma 1 meyve yerine geçiyor

Birçok kişinin oruç açmak için suya bile tercih ettiği hurma, yüksek lif ve yüksek potasyum içeriği ile ön plana çıkıyor. Tokluk hissi sağlamada da destek olan bu Ramazan lezzetinin karbonhidrat içeriğinin ise yüksek olduğunu bilmek gerekiyor. Ülkemizde çeşitli hurmaları bulmak mümkün olduğundan, bu kadar çeşit içinde aynı porsiyondan söz etmek mümkün değil. Buna karşın 3 adet ince, uzun hurma 1 meyveye denk geliyor. Medine hurması gibi büyük ve tombul hurmalardan ise 1 tane yemek ideal olanı.

1 ince dilim güllaç 200 kalori

Uzun süreli açlık, üzerine yenen yemekler ve ardından gelen tatlı isteği. Ramazan boyunca gerçekleşmesi en muhtemel döngü. Tatlı dendiği zaman diyetlerde sıklıkla tercih ettiğimiz sütlü tatlıların Ramazan sürecinde akla gelen çeşidi ise güllaç. Güllaç, mısır nişastası ile hazırlanmış özel yaprakların şeker, süt ve gül suyu ile ıslatılmasıyla yapılıyor. Kimileri cevizli, fındıklı, kimileri meyveli tercih ediyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Hazal Çatırtan “Güllaç ve sütlü tatlılar ne kadar masum gibi de görünse de şeker içeriği ile kan şekerinde dalgalanma ve karın bölgesinde yağlanmaya sebep olurlar. Bu nedenle haftada 1-2 defa tüketimi tercih edilmelidir. Şeker ile yapılmış 1 ince dilim güllaç yaklaşık 200 kaloriye yani; 1 dilim ekmek + 1 porsiyon meyve + 1/2 su bardağı süte eşit. 1 avuç içi kadar miktar yeterli olacaktır” diyor.

Tam buğday unlu Ramazan Pidesi

Malzemeler

3 su bardağı tam buğday unu,

1/2 paket kuru maya,

Aldığı kadar ılık su,

1 tatlı kaşığı toz şeker,

1 çay kaşığının ucuyla tuz,

1 yemek kaşığı sıvı yağ.

Üzeri için;

1 yemek kaşığı su,

2-3 adet yumurta sarısı,

Çörek otu veya susam

Yapılışı:

Unu eleyip bir kabın içine alalım. Üzerine mayayı, şekeri, tuzu ve sıvı yağı koyalım. Ilık suyu azar azar ilave edip ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur yoğuralım. Hamuru hafif un serptiğimiz tezgahta kıvamını alana kadar 10-15 dakika kadar yoğuralım. Pide hamurunu temiz bir kaba alıp üzerini streç ile örtelim. Oda sıcaklığında 1 saat kadar mayalandıralım. Mayalanan hamuru tekrar 10 dakika daha yoğurup tezgahta yarım parmak kalınlığında açalım. Hazırladığımız pideyi 20-25 dakika daha oda sıcaklığında bekletelim. Klasik pide görünümünü elde edecek şekilde bıçak yardımıyla şekil verelim. Bir kaseye yumurta sarısını ve suyu koyup çırpalım. Sonra pide hamurunun üzerine fırça ile yumurta sarısını sürelim. Daha sonra pidelerin üzerine çörek otu veya susam serpelim. Önceden ısıtılmış 200° fırında 12-15 dakika pişirelim. Buna karşın tam buğday unundan diye tüketiminde aşırıya kaçmak zararlı. Avuç içiniz kadar bir dilim pide 2 dilim ekmek yerine geçer ve normal pideye göre daha çok diyet lifi ve protein içerir.

Evde Güllaç

Malzemeler;

10 adet güllaç yufkası

1,5 litre yarım yağlı veya light süt (Gaz problemi veya laktoz intoleransı olanlar için laktozsuz süt)

1-1,5 su bardağı doğal tatlandırıcı (damak tadınıza göre)

1 su bardağı dövülmüş ceviz

İsteğe göre 5-6 kaşık gıdaya uygun gül suyu

İsteğe göre meyve

Yapılışı;

Süt ve şekeri karıştırarak kaynatın ve soğumaya bırakın. Güllaç yapraklarını teker teker tepsiye dizerken her yaprağı koyduktan sonra sütlü karışımla iyice ıslatın. 5.yaprağı koyduktan sonra dövülmüş cevizleri güllaç yapraklarının üzerine serpin ve kalan 5 yaprağı da ıslatarak dizmeye devam edin. Kalan sütü gül suyu ile karıştırarak güllacın üzerine dökebilirsiniz ve süslemek için kiraz gibi mevsim meyvelerini kullanabilirsiniz. Avuç içiniz kadar 1 dilim güllaç 1 porsiyondur.

Hurma topları

Malzemeler;

2 su bardağı çekirdekleri çıkartılmış yumuşak hurma (eğer hurmanız sert ise kullanmadan 10 dakika önce hafif sıcak suda bekletiniz.)

Yarım su bardağı antep fıstığı

1 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı chia tohumu

Süslemek için hindistan cevizi

Yapılışı;

Antep fıstığını mutfak robotuna koyalım ve un haline gelene kadar çekelim. Hurmaların iyice yumuşak olduğundan emin olunca, küçük küçük doğrayıp mutfak robotuna alalım ve iyice ezilene kadar çekelim, tamamen ufalanan hurmaları da antep fıstığı ile aynı kaba alalım. Kakaoyu da kaba ekleyip malzemeleri toparlanana kadar elimizle yoğuralım. Hamur haline gelen karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar yuvarlayalım ve hindistan cevizine bulayalım. Hurma toplarımızı servis tabağına alalım ve yarım saat kadar buzdolabında dinlendirip servise sunalım. 2 adet hurma topu 1 porsiyondur.