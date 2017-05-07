Reflü nedir? Hastalığın nedenleri, belirtileri ve tedavi seçenekleri…

Reflü olarak bilinen hastalığın tam adı Gastro-Özefajiyal Reflü Hastalığıdır (GÖRH). Mide asidinin yemek borusuna (özefagusa) geri kaçması nedeniyle oluşan müzmin (kronik) bir hastalıktır. Yemek borusuna kaçan asit reflü belirti ve bulgularına yol açar. En tipik belirtileri arasında; göğüste yanma hissi ve ağza acı su gelmesidir. Aslında bu belirtiler zaman zaman pek çok insanda görülebilen belirtilerdir. Zaten bunlar reflü dışında başka sindirim sistemi hastalıklarında da olabilir. Ancak her gün bu türden şikayetleri olan ve bu nedenle günlük hayatının etkilendiğini düşünen kişilerin reflü hastalığı teşhis ve tedavisi yönünden incelenmek üzere doktora başvurması gerekir. Reflü teşhisi konulan hastaların çoğunda bazı tavsiyeler ve ilaç tedavileri ile şikayetler azaltabilir. Hastaların %20-30’unda ise ameliyat gerekir.

Reflü belirtileri nelerdir?

Göğüste yanma hissi ve ağza doğru gelen acılık,

Yenip-içilenlerin ağza geri gelmesi,

Göğüste gerilme ve ağrı hissi,

Boğazda yanma (gıcık),

Kuru öksürük,

Yutma güçlüğü,

Ses kısıklığı

Reflü hastalığı niye olur?

Yutulan gıdalar yemek borusu içinde ilerletilerek alt uca ulaşır. Mideye geçişte normalde kapalı duran bir boğum (alt özefagiyal sfinkter) vardır. Gıdalar mideye geçeceği zaman yemek borusu alt ucu açılır, gıda mideye geçince boğum kapanır. Bu mekanizma midedeki asidin midede hapis kalmasını sağlar. Bu geçit kontrolü şarttır, çünkü mide içindeki asit ortamına karşı yemek borusu korunaksızdır.

Aside karşı mide iç yüzünü kaplayan yalıtıcı jel (mukus) yemek borusunda yoktur. Dolayısıyla boğumun açık kalması ve karın içindeki basıncın artması halinde, asit yemek borusunda yükselir ve yemek borusu yanar. Böylece yemek borusu iltihabı (özefajit) gelişir ve reflü belirtileri ortaya çıkar.

Reflü hastalığı kimlerde daha çok olur?

Mide fıtığı olanlarda, Mide boşalması geç olanlarda, Şişmanlarda, Hamilelerde, Sigara içenlerde, Şeker, astım ve bazı romatizmal hastalığı olanlarda.

Reflüyü engelleyen mekanizma nasıl işler?

Göğüs boşluğuyla karın boşluğunu ayıran diyafram adı verilen raf şeklinde bir kas ve zar tabakası vardır. Yemek borusu bu raftaki (diyaframdaki) bir delikten (hiatustan) geçerek birkaç santimetre aşağıda mideyle birleşir. Yemek borusunun bu son birkaç santimetresinde boru duvarında bir boğum vardır.

Ayrıca yemek borusunun bu kısmı dış tarafından kıskaç biçimindeki diafram uzantılarıyla (crus) da sarılır, boğum desteklenir. Böylece bir geçit (sfinkter) mekanizması oluturulur. Bir diğer geçit özelliği ise yemek borusunun doğrusal olarak, dümdüz bir hatta değil, bir viraj-dirsek yaparak mideyle birleşmesidir (His açısı). Bu yapısal (anatomik) özelliklerin hepsi mideden yukarı asit kaçışını engeller.

Mide fıtığında Reflü nasıl olur?

Yemek borusu-mide birleşimindeki boğum, kıskaç, geçit ve açılanma özelliklerinden bir ya da birkaçının bozulmasına yol açan durumlarda yukarıya doğru asit kaçışı-reflü olur. Bu tür durumlardan en somut olanı mide fıtığıdır. Mide fıtığında, mide olması gereken yerden daha yukarı doğru kaymış, kısmen göğüs boşluğuna doğru geçmiştir. Böylece gerek yemek borusu çevresindeki kıskaç mekanizması, gerekse de yemek borusu-mide arasındaki dirsek pozisyonu ortadan kalkmış olur. Bir kişinin mide fıtığı olup olmadığı, filmlerle (baryumlu grafi) ve ışıklı hortum (endoskopi) ile rahatlıkla anlaşılır.

Ancak reflüyle mide fıtığı her zaman birlikte değildir. Yapının nispeten normal olduğu bazı hastalarda reflü olabildiği gibi mide fıtığı olan bazı hastalarda da reflü şikayetleri olmayabilir. Ameliyat için reflü şikayetlerinin bulunması şarttır. Yakınmaya yol açmayan mide fıtığının tedavisi gerekmez. Reflü şikayetleri ve yemek borusu iltihabı olan mide fıtığı hastalarının ise reflü ameliyatı olması çok isabetli olur.

REFLÜYÜ ARTIRAN ETKENLER NELERDİR?

Yaygın inanışın tersine hastalığa sebep olarak sadece yiyecek içecekleri suçlamak doğru olmaz. Temelde yapısal bir bozukluk olmadan reflü olması zordur. Ancak yağlı yiyecekler, sigara, alkol, kahve, acı-baharat, stres, aşırı miktarda yemek yemek gibi etkenler reflüyü artırabilir. Hamilelik, şişmanlık gibi karın içi basıncı artıran durumlar da reflüyü artırır.

REFLÜNÜN YOL AÇTIĞI EK SORUNLAR NELERDİR?

Uzun süre reflü şikayetleri ile yaşayan hastalarda olabilecek ek sorunlar şunlardır; Yemek borusunda açık yara (özefagus ülseri). Asit etkisine bağlı gelişir. Kanamaya ve yutma sırasında ağrıya yol açabilir. Yemek borusunda daralma (özefagus striktürü). Asitin yemek borusu duvarı hücrelerinde yaptığı tahribat nedeniyle nasırlaşma olur.

Sonuçta yutma güçlüğü gelişir. Yemek borusunda kanser gelişimini kolaylaştıran değişimler (Barrett’s özefagus). İç yüzey örtüsü hücrelerinde meydana gelen bir değişmedir. Az da olsa kanser gelişme riskinde artışa sebep olur. Hastaların bu durumda belli aralıklarla endoskopi yaptırması önerilir.

REFLÜ TEŞHİSİ NASIL KONUR?

Reflü teşhisi koymak için, hasta tarafından reflüye ait tipik şikayetlerin ifade edilmesi ve ağızdan sokulan ışıklı hortum (endoskopi) ile mideden yemek borusuna asit kaçışına bağlı gelişen tahribatın gözlenmesi çoğu zaman yeterli olur. Her zaman şart olmamakla birlikte, boyalı filmler (baryumlu özefagus-mide grafisi) ile yemek borusuyla midenin görüntülenmesi veya yemek borusu içindeki asit derecesinin belirli bir süre izlenmesi (ph monitorizasyon) uygulanabilir. Ayrıca bazı hastalarda özefagus hareketlerinin incelenmesi (manometri) gerekebilir.

REFLÜ HASTASINA İLK TAVSİYER NELERDİR?

Sigara içiyorsanız bırakın, kilo fazlanız varsa zayıflayın. Aşırı yemekten, midenizi aşırı miktarda doldurmaktan sakının, karnınızı sıkıştıracak türden dar giysiler giymekten kaçının. Yemek ile yatmak arasında saatler olsun, uykuda ağza acı su geliyorsa yastığınızı yükseltin. Reflünüzü artıran gıdalardan uzak durun (bunlar kişiden kişiye değişmekle birlikte; alkol, sigara, kahve, yağlı yiyecekler, kızartmalar, domates suyu, soğan, sarımsak, acı, baharat olabilir).

İLAÇLARIN REFLÜ TEDAVİSİNDEKİ YERİ NEDİR?

İlaçlar temel olarak iki tür etkiyle faydalı olabilir. Bunlardan birincisi yemek borusunun iç yüzünü sıvayarak asit temasının engellenmesi şeklindedir. İkincisi ise mide asit salınımının azaltılarak ya da salgılanmış asidin asitlik derecesini zayıflatarak (nötralize ederek) zararlarının azaltılmasıdır. İlaç tedavisi ile yemek borusuna asit kaçışının yani reflüyü meydana getiren esas yapısal bozukluğun ortadan kaldırılması mümkün değildir.

İlaçlardan beklenebilecek yarar sorunun ortadan kaldırılması değil sorunun ötelenmesidir. Şikayetlerin belirgin, yapısal bozukluğun bariz olduğu durumlarda hasta ameliyat olmak istemiyorsa, maalesef ya ömür boyu şikayetlerle yaşamak ya da ömür boyu ilaç kullanmak ikilemiyle karşı karşıyadır.

HANGİ HASTALARA AMELİYAT GEREKLİDİR?

Hemen her gün göğüste yanma ve ağza acı su gelmesi gibi yakınmaları olan, -endoskopide yemek borusu iltihabı (özefajit) veya mide fıtığı saptanan, -uzun süredir ilaç kullanan ve ilaca bağımlı halde olan hastalar için uygun tedavi yöntemi ameliyattır. Ameliyat için en uygun yaş aralığı 20-50 yaş arasıdır. Çocuklardaki ve hamilelerdeki reflü problemlerine yaklaşım farklıdır. Bu tür hastaların öncelikle ilgili branşlar tarafından takip edilmesi uygundur. Reflü belirtilerinin diğer bazı sindirim sistemi rahatsızlıklarıyla karışabileceği akılda tutulmalıdır.

Özellikle yanma ve ağza acı su gelmesi şikayetleri hafif ancak şişkinlik, ağrı veya yutma güçlüğü gibi yakınmaları daha ön planda olan hastaların öncelikle başka sindirim sistemi hastalıkları açısından incelenmesi önemlidir. Reflü ameliyatı tüm sindirim sistemi sorunlarını çözen bir anahtar değildir. Sadece içeriğin mideden yemek borusuna geri kaçışına bağlı sorunları başarıyla tedavi eden bir seçenektir.

AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIKLAR NELERDİR?

Ameliyat kararı verilen tüm hastalar anestezi uzmanı tarafından muayene edilmelidir. Hasta eğer aspirin, coraspin, kumadin vb. kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyorsa, önce ilaçları kesilip 5-6 gün ilaçların etkilerinin geçmesi beklendikten sonra ameliyat edilmeleri gerekir. Hasta ameliyattan önceki gece saat 24’ten sonra su dahil ağızdan hiçbir şey yiyip-içmeyecek şekilde aç kalmalı ameliyata oruç tutuyormuş gibi gelmelidir. Şeker, yüksek tansiyon, astım gibi hastalıkları olan hastaların ilgili branşlarca konsültasyonu yapılıp öneriler alınmalı ve riskleri belirlenmelidir.

Hastalar bu hastalıklar için ilaçlar kullanıyorlarsa ameliyat sabahı aç kalmış olmalarına rağmen ilaçlarını bir yudum su ile almalıdır. Tüm hastaların planlanan ameliyat hakkında kendilerine sunulan ameliyata özgü bilgilendirilmiş onam formlarını okuyup-imzalamaları gereklidir. Böylelikle yazılı olarak bilgilendirilmiş olduklarını ve ameliyata dair riskleri de öğrenmiş olarak ameliyata izin verdiklerini belgelenmiş olur.

REFLÜ AMELİYATIN RİSKLERİ NELERDİR?

Reflü ameliyatı teknik açıdan bir yeniden şekillendirme işlemidir. Ameliyatta herhangi bir doku ya da organın kesilip-çıkartılması söz konusu değildir. İşlem hastaların büyük bir ekseriyetinde sorunsuz atlatılır. Anatomik komşulukları nedeniyle yemek borusu, mide, karaciğer ve dalak gibi organlar işlem alanında yer alır. Ameliyatta bu organlarda yaralanma, kanama riski oldukça nadirdir. Deneyimli serilerde %1’in altındadır.

Hastaların %1-2 kadarında ameliyat sonrası erken dönemde mideden oluşturulan yakanın yerinden kayması söz konusu olabilir. Hastaların %2’sinde (50 hastadan birinde) kapalı (laparoskopik) başlanan ameliyat teknik nedenlerle klasik açık ameliyat şekline döndürülebilir. Her 5 hastadan birinde erken dönemde yutma güçlüğü görülebilir. Geç dönemde ise bu sorun hastaların sadece %2’sinde devam eder. Ameliyat sonrası erken dönemle ilgili konular “16. REFLÜ AMELİYATI SONRASI NASILDIR” başlığı altında anlatılmıştır.

KAPALI REFLÜ AMELİYATI NASIL YAPILIR?

Ameliyat için standart yöntem kapalı (laparoskopik) tekniktir. Ameliyat genel anestezi altında yapılır. Ameliyat süresi 100-150 dakika arasındadır. Hastanede iki gün yatış gerekir. Karında iki tanesi 1 santimetrelik, üç tanesi yarım santimetrelik 5 adet minik kesi yapılır. Bu kesilerden küçülk kanüller sokulur. Kanüllerden birinden karın karbondioksitle şişirilip çubuk biçiminde bir teleskopik kamera sokularak karın içi görüntü tv monitörüne yansıtılır. Diğer kanüllerden farklı özelliklerde uçları olan çubuk şeklindeki cerrahi aletler girilerek işlem gerçekleştirilir. Ameliyat bir yeniden şekil verme ameliyatıdır.

Organ veya dokulardan bir kısmının kesilip çıkartılması söz konusu değildir. –İlk olarak yeniden şekillendirilecek bölge (yemek borusunun alt kısmı ile midenin üst kısmı) komşu dokulardan serbestleştirilir. –Reflü hastalarının önemli bir kısmında yemek borusunun, göğüs boşluğu ile karın boşluğunu ayıran raf biçimindeki diaframdan geçtiği delik geniş ve gevşektir. Yemek borusu-mide kavşağındaki açılanma düzleşmiş, bu bölgedeki boğum yukarıya, göğüs boğluğuna doğru kaymıştır. Bu yapısal bozulmaya kayıcı tip mide fıtığı (sliding hiatal hernia) denir. Ameliyatta önce bu boğumun normalde olması gerektiği gibi diafram rafının altında, karın boşluğu tarafında kalacak şekilde konuşlanması sağlanır.

–Diaframdaki delik yeniden doğal sıkılık sağlanacak ayarda dikişlerle daraltılır (hiatoplasti). –Son olarak da midenin şişkin, bombe üst kısmı, yemek borusunun en alt kısmı üzerine yaka biçiminde sarılırak dikilir (fundoplikasyon). Bu şekilde yeniden bir yüksek basınçlı bir boğum (sfinkter=geçit) mekanizması oluşturulmuş olur..

REFLÜ AMELİYATI SONRASI NASILDIR?

Ameliyat sonrası önemli bir ağrı problemi yaşanmaz. Bazı hastalarda özellikle ilk gece sırt ağrısı olabilir. Birkaç doz ağrı kesiciyle yeterli konfor sağlanır. Ameliyat küçük deliklerden yapıldığı için enfeksiyon, fıtıklaşma gibi yara sorunları çok nadirdir. Hastalar ameliyatta n buruna takılı bir sonda ile çıkarlar. Bu mide ve yemek borusundan dışarı uzanan 4-5 mm çapında nazogastrik sonda adı verilen bir hortumdur. Bu sonda genellikle ertesi sabah çıkartılır. Ameliyattan sonraki birinci gün hastalar sıvı gıdalar almaya başlar.

Yeterli miktarda sıvı alabilen hastalar ikinci gün taburcu olabilirler. Hastaların %20 kadarında ilk 2 hafta yutma güçlüğü olabilir. Bu bir komplikasyon olarak değil ameliyatın doğal sonucu olarak değerlendirilir. Çünkü bu hastalar uzun süredir yemek borusundan mideye geçit bölgesinde gevşekliğe alışıktırlar. Ameliyatla geçişin olağan hale getirilmesi nispeten darlık şeklinde algılanır.

Bu nedenle ilk 2 hafta sıvı ve yumuşak gıdalar alınmalıdır. Et ve ekmek gibi gıdalar ancak 3. haftadan sonra iyice çiğnenerek alınabilir. Yine ameliyatta oluşturulan yeni geçit mekanizmasına bağlı olarak geğirememe, kusamama ve karında şişkinlik şikayetleri olabilir. Ancak şişkinlik şikayetlerinin çoğu birkaç ay içerisinde kendiliğinden düzelir.

UZUN VADEDE AMELİYATTAN BEKLENTİ NEDİR?

Reflü ameliyatı geçiren hastalarada uzun süreli takiplerde ameliyatın başarı oranı % 95 civarındadır. Yutma güçlüğü, yemek borusu alt uç darlığı 3-4 aydan uzun süren hastalarda endoskopik yolla genişletme yapılabilir. Hemen hemen hiç gerekmese de ameliyatın yine kapalı yöntemle kolayca geri çevrilme imkanı vardır. Uzun vadede hastalığı nükseden hastalarda yeniden aynı ameliyatın yapılması mümkündür. Ameliyattan sonra hastaların %90’ından fazlası, bir daha reflü şikayetleri yatıştırıcı ilaçlar kullanmadan ve reflüye bağlı yakınmalar hissetmeden ömürleri boyunca daha konforlu bir yaşam