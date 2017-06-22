Rengin bebeğin ölümüne soruşturma

ANNE MAHKEMEYE BAŞVURDU

Anne önce savcılığa başvurdu. Savcılık İstanbul Valiliği’nden soruşturma izni istedi ancak izin verilmedi. Bunun üzerine anne İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, Rengin Meryem Demir’in tanı ve tedavisinde tıp disiplininin gereklerine göre kendilerinden beklenen dikkat ve özeni göstermeyerek adı geçen yenidoğanın ölümüne mani tedbirleri almamak gerekçesi ile Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan 19 doktor ve 24 hemşirenin soruşturulmasına izin verdi. Dosya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

Anne Meltem Eyiçalış (34), hidrosefali tanısının bebeği daha karnındayken konulduğunu belirterek, “Doğumun ardından ameliyatla, beynine, beyinde tıkanmış yollara bağlı olarak biriken beyin omurilik sıvısının (BOS) dışarı boşaltılarak, kan akımına yeniden katılmasını sağlayan şant takıldı. Şant şişme yaptığı için taburcu edilmesine itiraz ettim. Sızıntı yaptığı ortaya çıktı. Yeni şant takmak yerine aynı şanta takviye yapıldı. Ateşlendi ve kusmaya başladı. Doktor, bebeğimin şant enfeksiyonu kaptığını söyledi. Şantı çıkarıp yerine kafa içindeki basıncı kontrol etmek ve enfeksiyonun seyrini izlemek amacıyla EVD takıldı. 1.5 gün sonra taburcu edildi. 2 gün sonra yine fenalaştı” dedi.

‘GÖĞSÜ YANMIŞ VE ÇÖKMÜŞTÜ’

Bebeğini tekrar Şişli Etfal’e götürdüğünü söyleyen Eyiçalış, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sedasyon cihazı (solunum cihazı) takıldı. Üstünde, ‘Sağlık Bakanlığı’nca uygunsuzdur ve bozuktur’ yazıyordu. Durumu bakanlığa bildirdim. Başhekim çağırdı. Şikayetimi geri almamı istedi. Kabul etmedim. Bebeğimi Çapa ya da Cerrahpaşa’ya sevk etmek istediler. Kabul etmedim. Bebek yoğun bakım ünitesine alındı. Defalarca sormama rağmen, iyi olduğu, enfeksiyon olmadığı söylendi. Bir gece ‘Beyaz kan lazım’ dediler. Nedenini sorduğumda yoğun bakım enfeksiyonu kaptığı söylendi. Ertesi gün 11 Kasım 2016’da, 3 kez kalbi durdu. Elleri, ayakları mosmordu. Elektroşok yapılmaktan göğsü çökmüş ve yanmıştı. Manzara içler acısıydı. O gün onu kaybettim.”

‘KAYITTA DOĞAL ÖLÜM YAZILDI’

Bebeğine otopsi yaptırmak istediğini kaydeden Eyiçalış, “Kayıtlara doğal ölüm yazılmıştı. Ölüm raporunda da ilgili doktorların imzası yoktu” diye konuştu. Olayla ilgili açıklama yapmayan hastane yetkilileri, konuyu araştırdıktan sonra bilgi vereceklerini ifade etti.