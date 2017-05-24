Rio de Janeiro’da sarıhumma kaynaklı ölümler artıyor

Brezilya’nın Rio de Janeiro Eyaleti Sağlık Müdürlüğü, Santa Maria Madalena bölgesinde sarıhumma nedeniyle bir kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Böylece eyalette sarıhumma yüzünden yaşamını yitirenlerin sayısı 6’ya, onaylanmış vaka sayısı da 15’e ulaştı.

Brezilya Ulusal Sağlık Bakanlığının yaptığı son açıklamaya göre ise ülke genelinde şu ana kadar toplam 3 bin 192 şüpheli sarıhumma vakası bildirimi yapıldı.

Ülkede 622 vaka halen inceleme altında, 758 vaka da laboratuvar incelemeleri sonucu onaylanmış bulunuyor.

Bakanlığa bildirilen 427 ölümlü vakadan 42’si ile ilgili incelemeler sürüyor. Brezilya’da 265 ölümlü vakanın hastalık kaynaklı olduğu doğrulandı.

Ülkedeki sarıhumma salgınının merkezi konumundaki Minas Gerais Eyaletinin Sağlık Müdürlüğü, bu yıl içinde eyalette bin 139 şüpheli vaka görüldüğünü ve bunlardan 427’sinin onaylandığını duyurdu. Minas Gerais eyaletinde şu ana kadar 151 ölümlü sarıhumma vakası uzmanlar tarafından onaylandı, 50 ölümlü vaka ile ilgili incelemeler devam ediyor.

Brezilya Ulusal Sağlık Bakanlığı sarıhumma salgınına karşı Minas Gerais (7,5 milyon), Sao Paulo (5,7 milyon), Rio de Janeiro (5,3 milyon), Espirito Santos (3,6 milyon) ve Bahia (2,2 milyon) eyaletlerine ekstra 24,4 milyon doz daha aşı gönderildiğini bildirdi.

Sarıhummada mutasyon

Rio de Janeiro eyaletinde sarıhumma kaynaklı iki ölümün doğrulandığı 15 Mayıs’ta Oswaldo Cruz Enstitüsünden araştırmacılar ülkedeki mevcut sarıhumma salgınından sorumlu virüs genomunun tüm dizilimini tamamladıklarını duyurmuştu.

Araştırmacılar virüsün genetik diziliminde benzeri görülmemiş değişiklikler bulmuştu. Enstitü bu mutasyonların dünya bilim literatüründe daha önce kaydedilmediği açıklamıştı.