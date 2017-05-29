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Roche Diagnostik Türkiye’de üst düzey atama

Roche Diagnostik Türkiye’de üst düzey atama Paylaş :

  |   Kategori: Sosyal Sorumluluk / İK

Volkan Girgin, Roche Diagnostik Türkiye’nin yeni Satış Direktörü olarak görevine başladı.

Roche Diagnostik Türkiye, sağlık sektöründe uzun yıllara dayanan satış ve saha yönetimi tecrübesine sahip Volkan Girgin’in, 3 Mayıs 2017 itibarıylaMerkezi ve Hastabaşı Tanı Çözümleri Satış Direktörü olarak yeni görevine başladığını duyurdu.

Lisans eğitimini Ortadoğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde tamamladıktan sonra turizm sektörüne adım atan Volkan Girgin, 1997 yılında Roche İlaç Türkiye Ankara bölgesinde Satış Temsilcisi olarak çalışmaya başladı. Girgin, daha sonra Bölge Müdürü olarak görev yaptığı Roche İlaç Türkiye bünyesinde 10 yıl boyunca bulunduğu her pozisyonda farklı başarılara imza attı. Kariyer yolculuğuna yine aynı sektörde devam eden Volkan Girgin, önce Bilim İlaç’ta Satış & Tanıtım Müdürü olarak ardından Daiichi Sankyo’da Ulusal Satış Müdürü olarak başarılı çalışmalarını sürdürdü. Satış stratejisi, iş planlaması, saha ve bayi yönetimi konularında uzman olan Girgin, son olarak Medtronic firmasında Türkiye ve Azerbaycan’dan sorumlu Kıdemli Satış Müdürü olarak görev yapıyordu.


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