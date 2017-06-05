Roche İlaç Türkiye’nin Müşteri ve İş Mükemmelliği Direktörlüğü’ne Derya Sontur atandı

Pazarlama, inovasyon, strateji ve iş geliştirme alanlarında 15 yıllık deneyime sahip olan Derya Sontur, Roche İlaç Türkiye’ye Müşteri ve İş Mükemmelliği Direktörü olarak atandı.

2002 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olduktan sonra, 6 yıl Danone Türkiye’de Danino ve Activia markalarının ürün müdürlüğünü üstlenen Sontur, 2008 yılında Fransa’daki Danone Merkez Ofisi’nde görev yaptı. 2010’dan itibaren 4 yıl süresince eş zamanlı olarak Hollanda’da ‘Batı Avrupa ve Kuzey Amerika İnovasyonlarından Sorumlu Kıdemli Marka Müdürü’ ve ‘Pazarlama Müdürü’ pozisyonlarında görev alan Sontur, 2012 yılında tekrar Türkiye’ye dönerek Vodafone Türkiye’de çeşitli segmentlerin kıdemli pazarlama müdürü sorumluluklarını üstlendi. 2016 yılından bu yana Ürün ve Fiyatlandırma ve Segmentlerden Sorumlu Pazarlama Direktörlüğü görevini yürüten Derya Sontur, evli ve bir çocuk babasıdır.