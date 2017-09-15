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Roma’da sivrisineklerin yaydığı ‘chikungunya virüsü’ için alarm durumu

Roma’da sivrisineklerin yaydığı ‘chikungunya virüsü’ için alarm durumu Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

İtalya’nın başkenti Roma ve çevresinde sivrisinekler tarafından yayılan “chikungunya” virüsü alarmı verildi. Roma’nın güney-doğusu ve Anzio kasabasında, bu virüsten kaynaklanan 47 vakaya rastlandı. Hastalığın görüldüğü bölgelerde virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için kan bağışları durduruldu. 1.2 milyon kişinin yaşadığı bir alanda kan bağışlarının durdurulması üzerine diğer bölgelerden kan toplanmaya başlandı. Virüsün tespit edilmesiden sonra Roma’da alarm vermekte geciktiği gerekçesiyle Belediye Başkanı Virginia Raggi’ye de suçlamalar yöneltiliyor.

Sağlık Bakanlığı, dezenfeksiyon talimatını ancak günler sonra yerine getirdiği gerekçesiyle Raggi’yi eleştirdi. Sağlık Bakanı Beatrice Lorenzin, yerel sağlık yetkililerinin 7 Eylül’de müdahale talebinde bulunmasına rağmen belediyeyi çok zaman kaybetmekle suçladı. Salgının endişe yarattığını ve Roma Belediyesi bir an önce dezenfeksiyon çalışmaları yapması gerektiği çağrısı yaptı. Belediye Başkanı sonunda geçen Çarşamba günü, 8 semtte dezenfeksiyon çalışması yapılması talimatı verdi.

Dünya Sağlık Örgütü’nden turistlere sivrisinek uyarısı

Bu arada Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Cuma günü bu konuyla ilgili bir uyarı mesajı yayımladı. WHO’nun internet sitesinde yayımlanan mesajda, Lazio bölgesinde virüsün yayıldığı bölgelerin yüksek nüfuslu ve turistik yerler olması nedeniyle hastalığın daha da yayılma riski olduğu belirtildi. WHO, İtalya’nın bu bölgesine seyahat edeceklere de bir dizi önlem almalarını tavsiye etti. Bu önlemler arasında kolları ve bacakları örten giysiler giyilmesi, cilt üzerinde ya da kıyafetlerde DEET, IR3535 ya da Icaridin maddeleri içeren sivrisinek savarlar kullanılması, pencerelere sineklik takılması da yer alıyor.

Chikungunya, “kaplan sivrisineği” olarak anılan Aedes türü sirvisinekler tarafından bulaştırılıyor. Hastalık doğrudan insandan insana geçmiyor. Hastalığın belirtileri arasında ateş, şiddetli eklem ağrısı, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, halsizlik ve ciltte döküntü bulunuyor. Eklem ağrılarının çok şiddetli seyredebildiği ve bazı durumlarda aylarca devam edebildiği belirtiliyor. Hastalığın tedavisi bulunmuyor ancak semptomları hafifletilebiliyor. Hastalığın ciddi komplikasyonlara yol açmasına sık rastlanmasa da başka ciddi rahatsızlıkları bulunan kişiler ve yaşlılar için risk teşkil edebileceği vurgulanıyor.Kaynak:BBC


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