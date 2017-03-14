RSV virüsü akciğerleri tehdit ediyor!

Ellerimizde yarım saatten fazla canlı kalabilen bir virüs o… Kapı kollarından toplu taşımadaki tutacaklara dek pek çok yerde ise, saatlerce! Yetişkin, çocuk, bebek demeden tüm yaş gruplarını tehdit eden virüs, son yıllarda görülme sıklığındaki artışla dikkat çekiyor. Virüsün adı; RSV yani Respiratuar Sinsisyal Virüs. Grip ve soğuk algınlığına benzer şikayetlere neden olurken, tedavisinde gecikildiğinde akciğerleri tehdit ediyor. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Altay Yücel “Enfeksiyonun tek kaynağı insanlardır. Bulaşma, enfekte salgılar ile doğrudan ve yakın temasla oluşmaktadır. Tüm yaş gruplarında akut solunum yolu hastalığına neden olabilen virüs, astım ve diğer kronik akciğer hastalıklarının alevlenmesine neden olabilmektedir” diyor. Dr. Özlem Altay Yücel, Nisan ayı sonuna dek risk olmayı sürdüren RSV virüsünü anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Soğuk ve kasvetli kış ayları yavaş yavaş yerini baharın cıvıltısına bırakmaya başlarken, nezleden gribe kış hastalıkları ise kol gezmeye devam ediyor. Onlardan biri de adını pek çoğumuzun bilmediği ama ciddi ölçüde insanları tehdit eden bir virüs; RSV. Çoğunlukla grip ve nezleye benzer şikayetlerle kendini gösteren bu virüsün aşısı ise yok. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Altay Yücel “RSV tüm yaş gruplarında akut solunum yolu hastalığına neden olabilmektedir. Çocukların tümü 2 yaşına kadar en az bir kez RSV ile hastalanmakta ve hayat boyu bu enfeksiyonun tekrarı sık olarak görülmektedir. Büyük çocuk ve erişkinlerde RSV genellikle üst solunum yolu enfeksiyonu; bebek ve küçük çocuklar ile prematüre doğanlarda, bağışıklık yetmezliği olanlarda ve yaşlılarda ciddi alt solunum yolu enfeksiyonları geliştirebilmektedir. Astım ve diğer kronik akciğer hastalıklarının alevlenmesine neden olabilmektedir” diyor. Prematüre doğum, doğuştan kalp hastalığı ve bağışıklık yetmezliğinin RSV enfeksiyonu riskini artıran, ağır ve ölümcül seyretmesine neden olan durumlar olduğunu vurgulayan Dr. Özlem Altay Yücel, virüsün son yıllarda sık görülmeye başlandığını söylüyor

Huzursuzluk ve nefes alıp vermede zorlanma

RSV’nin grip ve nezle bulgularına benzer şikayetlere neden olurken prematüre doğanlarda veya bebeklerde huzursuzluk, beslenmeme, sık nefes alma ya da solunum düzensizliklerine neden olduğunu belirten Dr. Özlem Altay Yücel; virüsün tek kaynağının insanlar olduğunu söylüyor. RSV virüsünün bulaşması enfekte salgılar ile doğrudan ve yakın temasla oluşurken, virüs çevre yüzeylerce saatlerce, ellerde ise yarım saatten fazla canlı kalabiliyor. RSV virüsünün ılık iklimlerde genellikle kış ve erken ilkbahar aylarında yıllık salgınlar şeklinde görüldüğüne dikkat çeken Dr. Özlem Altay Yücel “RSV salgın zamanı arasında farklılıklar görülebilmektedir. Hastalık genellikle Kasım- Aralık aylarında başlamakta, Ocak ve Şubat ayında zirveye ulaşmakta, Nisan ayı sonunda da sona ermektedir” diyor.

Aşısı yok, tedavisi var!

RSV enfeksiyonlarıyla sık karşılaşıldığını belirten Dr. Özlem Altay Yücel, hastalığın aşısı olmadığını söylüyor. Ancak 29 haftadan küçük doğan yüksek riskli prematürelerde, doğumsal kalp hastalığı ya da kronik akciğer hastalığı olan çocuklarda alt solunum yolu enfeksiyonunu önlemek için RSV antikoru içeren bir ilaç kullanılıyor. Bu ilaç Kasım ayında başlayarak her 30 günde bir, toplam 5 doz olarak kas içine uygulanıyor. Hastalıkta ilk tedaviyi destek tedavisi oluştururken Dr. Özlem Altay Yücel “Sıvı kaybının yerine konması, solunumun dikkatle değerlendirilmesi ve oksijen desteği, üst solunum yolu aspirasyonu ve gerekirse solunum cihazına bağlanma uygulanması gerekebilir. RSV bronşiti sonrasında kulak iltihabı veya bakteriyel akciğer enfeksiyonu gelişirse antibiyotik kullanılır” diyor.

Virüse karşı basit ama etkili önlemler