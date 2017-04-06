Saçlarınız dökülüyorsa yaz gelmeden önleminizi alın

Bakımlı ve sağlıklı bir görünüm için önemli bir rolü olan saçların yapısı zamanla zayıflayıp, incelebiliyor. Saça uygulanan mezoterapi yöntemi dökülmeleri durdurarak, daha güçlü, canlı ve sağlıklı saçlara kavuşulmasını sağlayabiliyor. Memorial Wellness Kozmetik Dermatoloji Bölümü’nde Uz. Dr. Makbule Dündar, saç mezoterapisi ile ilgili merak edilen noktalar hakkında bilgi verdi.

Saç dökülmesi her yaşta her cinsiyette görülebilir

Saç dökülmesi oldukça sık karşılaşılan dermatolojik bir sorundur. Günümüzde kadınlarda ve erkeklerde her yaş döneminde görülmektedir. Günde 100 adete kadar saç telinin dökülmesi normaldir; ancak dökülmenin dikkati çeker boyutta bir artışı varsa en kısa zamanda dermatoloğa başvurulmalıdır. Saç dökülmesinin pek çok sebebi olabilmektedir. Pek çok hastalığa işaret edebilecek bir belirti olabildiği gibi tamamen sağlıklı saçların normal ömürlerini tamamlayıp dökülmelerinden kaynaklanan saç bükülme şekli de mevcuttur. Saç dökülmesi ciddi bir endokrin bozukluğu ya da anemi gibi bir hastalığın belirtisi de olabileceği için sebebi bulunmalıdır.

Saç dökülmesinin birçok sebebi olabilir

Kadın ve erkeklerde saç dökülmeleri farklı şekillerde gerçekleşebilmektedir. Erkek tipi saç dökülmesi; yani androjenik saç dökülmesi alın ya da üst kısımda açılma ve saç çizgisinin geriye çekilmesi şeklinde gerçekleşir. Bu tabloda genellikle ailesel yatkınlık ve hormonal problemler ve özellikle polikistik over gibi endokrin kökenli hastalıklar araştırılmaktadır. Diğer önemli bir saç dökülmesi tipi ise telogen effulium; yani kadın tipi saç dökülmesidir. Burada tüm saçlı alanlarda eşit oranda saçlarda azalma söz konusudur. Bu tip saç dökülmesi özellikle mevsim dönümlerinde tamamen fizyolojik olabildiği gibi demir, çinko, biotin gibi vitamin, mineral eksikliklerine de bağlı olabilir. Ağır bir ameliyat ve diyet sonrası ya da tiroit hormon bozuklukları sebebi ile görülebilmektedir. Doğum sonrası veya sadece strese bağlı olarak da bu tip saç dökülmesi görülebilir.

Mikro iğneler ile saça ihtiyacı olan vitamin ve mineraller veriliyor

Saç mezoterapisi günümüzde oldukça sık kullanılan etkili bir tedavi yöntemidir. Saç mezoterapisi saçın sağlıklı büyüyüp gelişebilmesi için gerekli olan vitamin, antioksidan, mineral ve dolaşım düzenleyici maddelerin bir mikro iğneler ile saçlı deriye doğrudan enjekte edilmesi sürecini içerir. Yaklaşık olarak 1 cm aralıklarla enjekte işlemi sağlanmaktadır. Daha sonra saç derisine masaj uygulanmaktadır.

Her seans sonrası saçlar daha da canlanıyor

Saç mezoterapi uygulaması 5 gün ara ile ortama 5-10 seans olarak yapılmalıdır. Uygulama sırasında herhangi bir acı, ağrı hissedilmemektedir; çünkü mezoterapi işleminde çok ince iğneler kullanılmaktadır. Saç mezoterapisi her yıl bir kür şeklinde uygulanabilir. Bazen aylık destek takviye şeklinde de devam edilebilir. Bu sayede saç dökülmeleri durdurulmakta ve yeni daha güçlü saçların çıkması sağlanmaktadır. Saç mezoterapisinin ilk seansından itibaren farklılık hissedilebilmekte, saçlar eski canlı ve parlak görünümüne kavuşabilmektedir.

Sağlıklı saçı korumak için de uygulanabilir

Saç mezoterapisi hem kadın hem de erkeklerde rahatlıkla uygulanabilen bir yöntemdir. Özellikle telogen; yani kadın tipi saç dökülmesinde başarılı sonuçlar sağlamaktadır. Erkek tipi saç dökülmesinde ise olan saçları korumak amacıyla yapılabilir. Saç mezoterapisi, belirgin bir saç dökülme şikayeti olmasa dahi sadece saçı beslemek, daha canlı ve sağlıklı görünmesini sağlamak amacıyla da yapılabilir. Saç dökülmesi tedavisinde ağızdan kullanılan besin takviyeleri ve diğer tıbbi tedavilere ek olarak uygulandığı zaman daha kısa sürede sonuç alınmasını sağlar. Saç dökülmesi her yerden eşit miktarda oluyorsa, bu durumda ağızdan tedavi yöntemi kombin edilerek tedavi yürütülmektedir.

Besin ve vitamin takviyeleri ile desteklenebilir

Saç mezoterapi uygulamasının daha etkili olabilmesi için doktor kontrolünde saç dökülme tipine uygun olan özel bir besin takviyesi karışımına başlanabilir. Yine yapılan kan tetkikleri sonucu saç dökülmesi yapabilecek herhangi bir vitamin, mineral eksikliği saptanmışsa bu konuda da eş zamanlı olarak tedavi sağlanmalıdır. Bunlar dışında saç besleyici maskeler, örneğin ısırgan otlu şampuan gibi dökülme karşıtı ürünler kullanmak, mezoterapi tedavisi sırasında faydalıdır.