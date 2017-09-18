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Bakan Demircan: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi için ilk aşı patentini aldık

Bakan Demircan: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi için ilk aşı patentini aldık Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

Özellikle kenelerle bulaşan ve zamanında müdahale edilmediğinde ölümcül olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi için ilk aşı patentini Türkiye aldı. KKKA aşısı için alınan patent ile ilgili bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, “Kırım kongo kanamalı hastalığı. Bu konuda dünyadaki aşı çalışmalarında ilk patenti biz aldık. Daha dün toplantımız vardı İstanbul’da sağlık üniversiteleriyle birlikte. Orada aşıyı başaran arkadaşlarımızla görüştük, konuştuk. Patent alındı. Dünya bizim 2-3 yıl arkamızda, bazı ülkeler de uğraşıyorlar üretmek için. Ne ihtiyaçları olduğunu sordum kendilerine. Onların ihtiyaçlarını bürokratik kademelere takılıp zaman kaybetmemek için daha esnek, daha fonksiyonel yöntemlerden biri olan hayırsever vatandaşlarımızın önüne getiriyoruz ve getireceğiz” dedi.


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