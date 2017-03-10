Sağlık Bakanı Akdağ: ‘ABD’nin 9 bin dolarla yapamadığını 500 dolarla yapıyoruz’

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, “ABD, yılda kişi başına 9 bin dolar sağlık harcaması yapıyor. Buna rağmen orada 30 milyon Amerikalı hastanelerin önünde inim inim inliyor. Kişi başına da 9 bin dolar para harcıyorlar. Türkiye’de 80 milyonun hepsi de devletin hastanelerinden istifade ediyor. Yoksulsa da primini devlet öder, yine hastanelerden faydalanır. Yoksulda olsa ihtiyacı olduğunda bir helikopter ambulansı gelir onu alır, Umre’deyse uçak ambulans gider alır, getirir hizmetini görür. Bunu da kişi başına kaç dolarla yapıyoruz sadece 500 dolar.” dedi.

Olur ilçesindeki temaslarının ardından beraberindekilerle Oltu ilçesine geçen Akdağ, ilçe girişinde coşkulu kalabalık tarafından karşılandı. Vatandaşlarla tek tek tokalaşan Akdağ, Oltu Kaymakamlığını ziyaret ederek, Kaymakam Şenol Turan’dan brifing aldı.

Daha sonra vatandaşlarla Efkan Ala Kültür Merkezi’nde bir araya gelen Akdağ, burada yaptığı konuşmada, halk oylamasına sayılı günler kaldığını hatırlattı.

Akdağ, seçim günü herkesin özgür ve hür iradesini sandığa yansıtacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

“Şimdi sandık bir kere daha önünüze geliyor. Bir kere daha milletin iradesi tecelli edecek. Her ne kadar birileri milletin iradesinden endişe ediyorsa biz büyük Türk milletinin basiretinden eminiz. Allah’ın izniyle bir kere daha en doğru kararı verecekseniz. Memleketin içinde bulunduğu durumu iyi okuyan iyi değerlendiren siyasetçiler var. Biz MHP ile iki ayrı partiyiz. AK Parti’nin ve MHP’nin kendine göre bir vizyonu var. Ama bu meselede iki parti bir araya geldik. 16 Nisan’da takdirlerinize sunduğumuz anayasa paketi, AK Parti ve MHP tarafından birlikte hazırlandı.”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sağduyulu davranışından dolayı teşekkür eden Akdağ, Bahçeli’nin sağduyulu bir devlet adamı olduğunu, memleket devlet meselesi olduğunda parti meselesini bir tarafa bırakarak bayrak ve devlet millet için bir araya gelineceğini herkese gösterdiğini anlattı.

Başbakan Binali Yıldırım ile Bahçeli’nin bir araya gelerek seçim taslağını hazırladığını aktaran Akdağ, “Bu taslak Meclise geldi. Hepimiz bu meselenin arkasında durduk. Mecliste bir mücadele başladı. Bu mücadelede MHP ile AK Parti omuz omuza durdu. Ama maalesef CHP’liler ile HDP’liler omuz omuza oturdular.” ifadelerini kullandı.

Akdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun meselenin memleket için ne kadar önemli olduğuna bakmayıp FETÖ ve HDP ile yan yana durmasının kendilerini üzdüğünü söyledi.

Biz o tanklara alkış tutanlarla aynı safta olamayız

15 Temmuz gecesi halkın kahramanlık destanı yazdığını anımsatan Akdağ, FETÖ’cülerin o gece unutamayacağı ve beklemedikleri tokadı halktan yediğini belirtti.

Akdağ, konuşmasına şöyle devam etti:

“O gençler bedenlerini tankların önüne yatırırken bayrakları, milletleri, devletleri, ezanları için yatırdılar. İsimlerini söylemeyeyim. Bazı caddelerde de o tanklara alkış tutanlar oldu. Biz o tanklara alkış tutanlarla aynı safta olamayız. Biliyoruz onlar ‘hayır’ diyecekler. Biz onlarla aynı safta duramayız. Biz ‘evet’ oyu kullananların tarafında duracağız. Farklı partilerde olabiliriz. Seçimlerde o partilere oy verebiliriz. Ama biz o hayırcılarla yan yana duramayız. Onlarla yan yana durursak yanlış anlaşılmasın biz Kandil, HDP, Kılıçdaroğlu ve maziye döndüğümüz zaman Almanya’da Türkiye Cumhuriyeti bakanlarının konuşmasını yasaklayanlarla aynı safta durmuş oluruz.”

“Terörün başını ezdik”

Türkiye’nin amansız bir terör mücadelesi verdiğini söyleyen Akdağ, Türkiye’nin terörle mücadele için sınır ötesine kadar gittiğine vurgu yaptı.

Sınırları, teröre karşı korumak ve milletin zarar görmesini engellemek için milletin menfaatleri doğrultusunda ne gerekiyorsa yapacaklarını kaydeden Akdağ, “Terörle mücadelede amansız bir süreç devam ediyor. Asla bunlara göz açtırmayacağız. Rabbimin izniyle terörün başını ezdik, bir daha o başın kalkmasına izin vermeyeceğiz. Bunda eski İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın da büyük hizmetleri oldu. Şimdi onun bıraktığı yerden başka bir kardeşimiz Süleyman Soylu aynı mücadeleyi devam ettiriyor. Bayrak değişebilir. Sayın cumhurbaşkanımızın riyasetinde hükümetimiz top yekün terörle bu mücadeleyi devam ettiriyor.” ifadelerini kullandı.

Akdağ, muhalefetin hükümetin yaptığı bütün güzel işlere ‘hayır’ dediğini dile getirerek, Kılıçdaroğlu’ndan millete güvenmesini istedi.

“Nazar etme ne olur, çalış senin de olur”

Millete itimat edilmeden siyasetin yapılamayacağını aktaran Akdağ, “Bizim vatandaşımızın çok güzel sözü var. Kamyonların arkasında da bazen yazıyorlar ‘nazar etme ne olur, çalış senin de olur.’ Siz çalışın bu millet Cumhurbaşkanını sizin adayınızdan seçsin.” dedi.

Akdağ, bazı kesimlerin Suriyeli vatandaşlara kucak açmalarından rahatsız olduğunu ancak Suriye halkına kucak açtıkları için Allah’ın ülkenin bereketini arttırdığını belirterek, “Zekat, sadaka malı eksiltmez. Nasıl bu kişi için böyleyse ülkeler için de böyledir. Suriyeli kardeşlerimize yardım ettikçe, destek oldukça, Allah’ta bu devletin hazinesine bereket verir. Üstelik ülkenin ekonomisini geriletmek için ellerinden geleni yapsalar da.” diye konuştu.

Akdağ, sağlık sektöründeki gelişmelere işaret ederek, konuşmasını şöyle tamamladı:

“ABD, yılda kişi başına 9 bin dolar sağlık harcaması yapıyor. Buna rağmen orada 30 milyon Amerikalı hastanelerin önünde inim inim inliyor. Kişi başına da 9 bin dolar para harcıyorlar. Türkiye’de 80 milyonun hepsi de devletin hastanelerinden istifade ediyor. Yoksulsa da primini devlet öder, yine hastanelerden faydalanır. Yoksul da olsa ihtiyacı olduğunda bir helikopter ambulansı gelir onu alır, Umre’deyse uçak ambulans gider alır, getirir hizmetini görür. Bunu da kişi başına kaç dolarla yapıyoruz sadece 500 dolar. ABD, 9 bin dolarla yapamıyor. Şükürler olsun biz 500 dolarla yapıyoruz. Neden, Allah bereket veriyor kardeşim.”