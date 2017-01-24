Bakan Akdağ açıkladı: Artık Beta mikrobu testi yapılmadan antibiyotik verilmeyecek!

Sağlık Bakanı Akdağ: Antibiyotik direnci kamu sağlığı riski oluşturuyor! Sağlık Bakanı Recep Akdağ, aile, çocuk, kulak burun boğaz ve acil servis hekimlerine beta mikrobu testi dağıtıldığını ve 5 dakikada sonuç elde edilen testi yapmadan artık antibiyotik yazılamayacağını açıkladı. Antibiyotik kullanımında Türkiye’nin OECD ülkeleri içinde oldukça kötü durumda olduğunu söyleyen Bakan Akdağ, gereksiz antibiyotik kullanımını engellemek amacıyla bir kampanya başlattıklarını bildirdi. Ankara’da bir basın toplantısı düzenleyen Bakan Akdağ, Türkiye’de antibiyotik kullanımının olması gerekenin iki katı düzeyde olduğunu, OECD ülkeleri içinde de en yüksek seviyenin Türkiye’de bulunduğunu kaydetti.

Hekimlerin, temkinli olmak amacıyla, hastaların baskısı altında antibiyotik yazdıklarını; hastaların da hekime danışmadan antibiyotik kullanabildiğini belirten Bakan Akdağ, bunun önüne geçmek amacıyla beta mikrobunu 5 dakika içinde belirleyen bir test satın aldıklarını ve doktorların sonuca göre antibiyotik yazmasının sağlanacağını kaydetti.

Gereksiz antibiyotik kullanımının riskleri beraberinde getirdiğini dile getiren Sağlık Bakanı Akdağ, hastalar açısından alerji ve böbrek rahatsızlığı, kamu sağlığı açısından da antibiyotik direnci nedeniyle zatürree, menenjit, kanda taşınan hastalıklar açısından ölümle sonuçlanabilen riskleri taşıdığını anlattı. Bakan Akdağ, Türkiye’de polikliniğe başvuran her üç hastadan birinin antibiyotik kullandığını, bunun altı reçetede bir olmasının beklendiğini ifade etti.

Antibiyotikten önce test yapılacak

Recep Akdağ, doktorların hastalara da gösterebileceği bir testi kullanıma sunduklarını açıklayarak şu bilgiyi verdi: “Aile, çocuk, kulak burun boğaz ve acil servis hekimlerimize beta mikrobunu, 5 dakika içerisinde tespit edebilecekleri hızlı beta testi temin ettik. Bunu satın aldık. İhtiyaç duyan hekimlerimiz, hızlı beta testini hemen hastanın yanında gerçekleştirebilecek. Bu test sonucunda beta çıkarsa antibiyotik kullanmak lazım, değilse o zaman antibiyotik kullanmaya gerek yok. Bu testin kullanımı konusunda hekimlere etkili eğitimler verildi. Vatandaşların bilgilendirilmesi için de kamu spotları, bilgilendirici afiş ve broşürler hazırlandı ve basın aracılığıyla bilinçlendirme çalışmasının yaygınlaştırılacak”

Antibiyotik kullanımında kötü bir gelenek var

Nezle ve gribe karşı hiçbir etkisi olmaması, ateş düşürücü etkisi bulunmamasına rağmen Türkiye’de yaygın bir antibiyotik kullanma alışkanlığı bulunduğunu kaydeden Akdağ, bunun “kötü bir gelenek” haline geldiğini anlattı. Geçmiş dönemde, “Türk gibi sigara içmek” deyiminin kullanıldığını hatırlatan Akdağ, toplumsal bir bilinçle sigaraya karşı başarı kazanan Türkiye’nin, benzer başarıyı başka konularda da gerçekleştirebileceğine inandığını dile getirdi. Sağlık Bakanı Akdağ, doktorların reçete ettiği antibiyotiklerin izlendiğini, gereksiz reçete edilmesine ilişkin bir gözlemleri olursa da doktorlara ceza yerine eğitim yolunu tercih edeceklerini anlattı.

Sağlık Bakanı Akdağ, akılcı antibiyotik kullanımının önemine değinerek şu bilgileri verdi: “Akılcı ilaç, akılcı antibiyotik kullanımını yerleştirmek zorundayız. Aksi takdirde mikroplarla mücadele edemez hale geliriz. Bundan 70-80 yıl önce basit bir zatürre insanların kolayca ölümüne yol açıyordu, çünkü antibiyotik yoktu. Şimdi dünya, tabii ki bu arada Türkiye de yeni bir antibiyotiksizlik çağına doğru sürükleniyor. Evet çok antibiyotik var elimizde ama o antibiyotiklerin etki edemediği yeni mikroorganizmalar ortaya çıktı.

Biz nasıl ki mikroplarla mücadele ediyorsak, mikroplar da kendilerini korumak için antibiyotiklerle mücadele ediyorlar, genetikleri değişiyor. Dolayısıyla ihtiyaç olduğunda hayat kurtarıcı ilaçlar, ihtiyaç olmadığı zamansa toplumsal açıdan özellikle gelecekte çok zor durumda bırakacak bir durumla karşı karşıyayız. Bu bir süreç tabii. Bu mücadeleyi yoğun biçimde sürdürmeye devam edeceğiz.”

İlaç endüstri zinciri içindeki bileşenlere uyarı: Stokçuyu cezalandırırız

Recep Akdağ, antibiyotikler için Türkiye’nin yılda 1 milyar TL dolayında sağlık harcaması yaptığını da açıkladı. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 20 Şubattan itibaren geçerli olacak zammın alınabilmesi için piyasaya verilen ilaçların sayısının azaltıldığı yönündeki iddialara yönelik olarak, sert uyarıda bulundu. Tespit edilmesi halinde kesinlikle ceza verileceğini belirten Akdağ bu konudaki bir soruya şu yanıtı verdi:

“İster fabrikalar, ister ithalatçılar, ister depocular, ister eczacılar, kim ilacın vatandaşa ulaşmasına mani olucu, stok yapıcı bir tavır içine girerse biz bunu en ağır biçimde cezalandırırız. Sektörün böyle bir şey yapacağını genelde hiç düşünmüyoruz. Çok nadiren de tevessül edenler varsa da çok yakından takip ediyoruz. Elimizde gerekli araçlar, mevzuat var, hiç kimseye bu konuda müsamaha etmeyiz.”

Doktorlara karne sadece bir fikir

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, doktorlara 5 yılda bir uygulamalarına bağlı bir değerlendirme yapılacağı ve “karne” verileceği yönündeki haberlere ilişkin bir soruyu da yanıtladı. Akdağ, konunun bir fikir olduğunu ve tartışıldığını belirterek, uygulama aşamasından uzak seviyede bulunduğunu anlattı.

Akdağ, “Bu haber, Müsteşarımla yapılan bir mülakatla kamuoyuna duyurulmuş oldu. Kendisiyle de görüştüm. Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun tartışmaya aldığı konulardan birisi, kesin kararlaştırılmış bir şey değil. Sağlık Bakanlığı çatısı altında bir bilimsel kurulumuz var. Onlar uzmanlıklarla ilgili sınavlar ya da müfredat gibi hususları çalışırlar, çalışırken bu konuyu da gündeme getirmişler ama verilmiş kesin bir kararımız yok” dedi.

Akdağ, kamu sağlık kuruluşlarındaki doktorların özel hastanelere geçişi halinde “bonservis” alınmasının da söz konusu olmadığını vurguladı. Bu arada, Türkiye’de yoğun bakım yataklarının dolu olduğu yönündeki iddiaları yanıtlayan Akdağ, 32 bin dolayında yoğun bakım yatığı olduğunu, ihtiyacı karşılar durumda bulunduğunu ancak zaman zaman uygunsuz kullanımlar nedeniyle sıkıntılar gözlenebildiğini belirtti.