Wellcare
Wellcare

Sağlık Bakanı Akdağ açıkladı: Dünyanın ilk KKKA aşısı Türkiye’de üretilecek

Sağlık Bakanı Akdağ açıkladı: Dünyanın ilk KKKA aşısı Türkiye’de üretilecek Paylaş :

  |   Kategori: Sağlık Gündemi

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, dünyanın ilk Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısını Türkiye’nin üreteceğini söyledi. Erzurum’da konuşan Bakan Akdağ, kene ısırması hakkında uyarılarda bulundu. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı konusunda Erciyes Üniversitesi ile yürütülen bir çalışma olduğunu belirten Bakan Akdağ, dünyanın ilk KKKA aşısını Türkiye’nin üreteceğini söyledi.

Erciyes Üniversitesi ile yaratalen çalışma hakkında bilgi veren Akdağ, „Yürüttüğümüz faaliyet zannediyorum sekizinci yılını doldurmuş olabilir. Türk bilim insanları çok sıkı şekilde çalıştılar, bakanlık olarak biz kendilerine destek verdik. Şu anda aşı keşfedilmiş durumda. Yani Türkiye bir virüs aşısını üretebilecek duruma geldi. Başka bir firmanın lisanslı aşısını değil, orijinal bir aşıyı. Dünyanın ilk KKKA aşısını inşallah Türkiye üretmiş olacak. Biraz daha zamana ihtiyaç var. İnsanlar üzerinde de bazı araştırmaların yapılması lazım“ dedi.


Bir Yorum Yazın

 
Tüp bebek tedavisi / Prof. Dr. Bülent Tıraş
 
 
 
 
 
Tıp Dergileri Tıp Kongreleri
 

Kategoriler

 
 

Üyeler

 
 

Medikal Akademi web sitesinde yer alan tüm haber, bilgi, resim ve içeriklerin hakları Medikal Akademi Yayıncılık ve Prodüksiyon Tic. Ltd. Şti’ne aittir.
Hiçbir şekilde basılı veya elektronik ortamlarda izinsiz kullanılamaz.
© Sitemizde yer alan her türlü haber, fotoğraf, yazı ve reklam içeriği sağlık çalışanlarına yönelik olarak hazırlanmıştır.
Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.

Tasarım ve Uygulama KarmaVA

Araç çubuğuna atla