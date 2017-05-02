Sağlık Bakanı Akdağ açıkladı: Dünyanın ilk KKKA aşısı Türkiye’de üretilecek
Medikal Akademi
2 Mayıs, 2017 | Kategori: Sağlık Gündemi
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, dünyanın ilk Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısını Türkiye’nin üreteceğini söyledi. Erzurum’da konuşan Bakan Akdağ, kene ısırması hakkında uyarılarda bulundu. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı konusunda Erciyes Üniversitesi ile yürütülen bir çalışma olduğunu belirten Bakan Akdağ, dünyanın ilk KKKA aşısını Türkiye’nin üreteceğini söyledi.
Erciyes Üniversitesi ile yaratalen çalışma hakkında bilgi veren Akdağ, „Yürüttüğümüz faaliyet zannediyorum sekizinci yılını doldurmuş olabilir. Türk bilim insanları çok sıkı şekilde çalıştılar, bakanlık olarak biz kendilerine destek verdik. Şu anda aşı keşfedilmiş durumda. Yani Türkiye bir virüs aşısını üretebilecek duruma geldi. Başka bir firmanın lisanslı aşısını değil, orijinal bir aşıyı. Dünyanın ilk KKKA aşısını inşallah Türkiye üretmiş olacak. Biraz daha zamana ihtiyaç var. İnsanlar üzerinde de bazı araştırmaların yapılması lazım“ dedi.
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