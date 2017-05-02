Sağlık Bakanı Akdağ: Sağlıkta dönüşüm başarıyla devam ediyor

İVEK Vakfı tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen İVEK Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi’nin açılışında konuşan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, “Sağlıkta dönüşüm programımızın bütün hikayesi, vatandaşın yaşadığı problemlerin sonlandırılmasıdır. Bizim dönemimiz kuyrukların ve buyrukların son bulduğu dönem olmuştur. Amacımız herkesin hayatını kolaylaştırıp sıkıntılarını ortadan kaldırmak amaçlı bir programdı. Bu programlar ve yaptığımız çalışmalar doğrultusunda bağımsız kuruluşlar tarafından yapılan anketlerle vatandaş memnuniyetinin %39’dan %75’e yükseldiği belirlendi. Vatandaşın sağlık memnuniyeti neredeyse 2’ye katlanmış durumda” dedi.

İVEK Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi 9 bine yakın katılımcıyla 26-29 Nisan 2017 tarihlerinde WOW İstanbul Kongre Merkezi’nde başarıyla gerçekleştirildi. Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güniz Küçükgüzel’in başkanlığını üstlendiği, sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiren İVEK Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi’nin açılışı Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ’ın katılımıyla yapıldı. İVEK Vakfı, bu sene ayrıca bir ilke imza atarak, Türkiye’nin ilaç biyoteknolojisi atılımlarının detaylıca ele alındığı İVEKBio kongresini de eş zamanlı olarak gerçekleştirdi.

Sağlıkta Dönüşüm Başarıyla Devam Ediyor

Açılışta konuşan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, “Yine 2002 yılından önce yıkıcı sağlık harcamasına maruz kalan 166 bin ailemiz varken, 2015’e geldiğimizde bu sayı 60 binlerin altına düştü. Sağlıkta dönüşümün ikinci dönemi vatandaşlarımızı finansal anlamda korumayı ve daha da güçlendirmeyi amaçlıyor. Türkiye’de hiç bir vatandaşımız her hangi bir sağlık harcaması yapma ihtiyacı duyduğu zaman harcadığı paradan dolayı mağdur olmamalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlıkta dönüşüm ile ilgili bana verdiği en önemli görev de budur” şeklinde konuştu.

Vatandaşlarımızın Daha Sağlıklı Yaşaması için Çalışıyoruz

2023 İlaç ve Sağlık Hedefleriyle ilgili değerlendirmelerine devam eden Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, sözlerine şu şekilde devam etti: “Sağlıkta dönüşümün birinci dönemi gerek finansal, gerekse fiziksel açıdan, gerekse kullandığımız ilaçlar açısından sağlığa erişimin sağlandığı bir dönemdir. Aynı zamanda kalitenin de arttığı bir dönemdir. İkinci dönem, kalitenin üzerine daha çok odaklanacağımız bir dönem olacak.

Bu doğrultuda vatandaşlarımızın sağlıkta okur-yazarlığının artması da çok önemli. Sağlık sisteminde ‘ne zaman kullanacağız, nasıl kullanacağız’, bunun gibi konularda sağlık okur-yazarlılığının ve sağlıklı yaşam biçimlerinin arttığı bir dönemden bahsediyoruz. Eğer biz sigara içmeye devam eden bir toplum olursak, şişmanlamaya devam edersek ve hareketsiz bir toplum olursak bu toplumun sağlık geleceği yok.

Detaya girmeden 3 maddede bunu söylüyorum. O zaman ne yapacağız? Bu yeni dönemde sağlık okur-yazarlığının arttırılması, halkımızın önüne imkanlar açarak aile hekimlerimizle yeni sağlıklı yaşam merkezleri oluşturarak vatandaşlarımızın daha sağlıklı yaşamasını temin etmeye çalışacağız.”

Kongre Başkanı Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güniz Küçükgüzel ve Kongre Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Mahmut Tokaç yaptıkları değerlendirme açıklamasında şunları söyledi: “Saygıdeğer Katılımcılar, 26-29 Nisan 2017 tarihleri arasında İstanbul WOW Kongre Merkezi’nde 8800 kayıtlı katılımcı ile gerçekleştirdiğimiz 3. İVEK Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongremiz’in gerek ülkemize gerekse dünya ilaç ve eczacılık sektörüne hayırlı olmasını diliyoruz.

İlaç ve eczacılıkla ilgili “benim de söyleyecek bir sözüm var” diyerek kongremize katılan sizlerle, onlarca ülkeden 300’ün üzerinde ulusal ve uluslararası konuşmacımızın katıldığı, 1000’in üzerinde posterin sunulduğu dolu dolu bilimsel bir programı tamamladık. 4 günlük Kongremizin eczacılık ve ilaç sektörümüze yeni ufuklar açarken yeni umutları yeşertmesi; birbirimizi daha fazla anlayacağımız, dinleyeceğimiz ve ortak akılla çözümler üreteceğimiz bir ortamı yaratabildiğimizi ümit ediyoruz.

Öncelikle bu kongrenin gerçekleşmesine katkı sağlayan T.C. Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’na; destek veren basın kuruluşlarına, desteklerini esirgemeyen 34 Eczacılık Fakültemizin Dekanlarına, Türk Eczacıları Birliği ve bir çok Eczacı Odamıza, İlaç Endüstrisinin değerli kuruluşları ve firma temsilcilerine, desteklerini esirgemeyen tüm kurum ve kuruluşlara şükranlarımızı sunarız.

İVEK’in dernek olarak kuruluşunun ardından 2016’da İlaç, Eczacılık, Sağlık Bilim ve Teknolojileri Vakfı’na dönüştükten sonraki bu ilk kongresinde İlaç ve Eczacılıkta Küresel Bilgi Paylaşımını en üst düzeye çıkarmak için Türkiye’de ve dünyada ilaç, tıbbi cihaz, eczacılık eğitimi ve meslekteki gelişmeler 4 gün boyunca ayrıntılı olarak tartışıldı.

Bu vesile ile her sene bir öncekinden daha iyisini gerçekleştirme iddiamızla yol aldığımız İVEK kongremize bu sene İVEKBio 2017 sempozyumumuzu da eklemekten büyük gurur duyduğumuzu bildirmek isteriz. Sektörün geleceğinin biyoteknolojik ilaçlarda olduğunun bilincinde olarak İVEK Vakfı, bu konuda bu sene şubat ayında yapmış olduğu Arama Toplantısı’nın ardından Türkiye’de ilk defa İVEKBio 2017’yi de gerçekleştirerek, geleceğimiz için önemli bir adım atmıştır.

Mesleki eğitimlerini destekleyecek yönde bilgi birikimlerini ve farkındalıklarını artırmak, meslektaşları ile tanışmak ve kendi aralarında kaynaşmak amacıyla İVEK çatısı altında bir araya gelen ve kongre için hazırlanan öğrencilerimiz, İVEK Öğrenci Çalıştayı ile dinlenmeye değer, mesleğe yön verecek panellerin mimarları oldular.

2017 yılında düzenlenecek “4. İVEK Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi ve Öğrenci Çalıştayı”mızın gelecek sene uluslararası katılımını daha çok güçlendirmek ilk hedefimizdir. Kongremizin güçlü bilimsel içeriğinin sizlerden gelen katkı ve görüşlerle daha da güçlendirilmesi bir başka hedefimizdir.

Yine bu toplantımızın önemli bir geleneği haline gelen Eczacılık Fakültesi Dekanları-Öğrenci buluşması başarıyla gerçekleştirilmiş, öğrencilerimiz için fakültelere kontenjan sınırlamasının getirilmesi, zorunlu stajlarda endüstri stajına ağırlık verilmesi dilekleri olmuş, kariyer alanları konularında soruları yer almıştır. Ardından Dekanlar Konseyi toplantısında 2017’nin ilk 6 ayında yapılacaklar şekillendi, yol haritaları oluşturuldu ve çalışmalar başlatıldı. İVEK kongremizin diğer bir özelliği de söylenenlerin uçup gitmemesi için video kayıtlarının sitemizde paylaşılmasıdır.

3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongremizde tartıştığımız, yıl içerisinde çalıştığımız ve sonuca ulaştırdığımız konuları ‘4. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi ve Öğrenci Çalıştayı’mızda sizlerle paylaşma arzusundayız. İlaç ve eczacılıkla ilgili çözüm odaklı olma adına “benim de söyleyecek bir sözüm var” diyerek ülkemizin ve dünyamızın değişik yerlerinden koşup buralara gelmiş tüm katılımcıları bir kez daha gönülden kutluyor, saygı ve sevgi ile selamlıyoruz.”

Çeşitli sosyal etkinliklerle zenginleştirilen 3. İVEK Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, dördüncü günün sonunda yapılan kapanış oturumu, ödül töreni ve öğrenci çalıştayının tamamlanmasıyla son buldu.