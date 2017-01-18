Sağlık Bakanı Akdağ’dan ‘palm yağı’ açıklaması

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, son günlerde kanser yapıyor iddiasıyla gündeme gelen palm yağı tartışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Akdağ, “Şu anda EFSA açısından, Dünya Sağlık Örgütü açısından Palm yağına ilişkin bir kısıtlama kararı yok ama bunun riskli olabileceği ve çalışmaların sürmesi gerektiğini söyledi. Biliyorsunuz bu husustaki uygulamalar Tarım Bakanlığı denetimi altında. Bizde bakanlık olarak irtibat halindeyiz. EFSA bu konuda bazı açıklamalar yaptı. Ancak risk düzeyi için daha ileri bir çalışma yapılması gerektiğini de söyledi. Şu anda EFSA açısından, Dünya Sağlık Örgütü açısından Palm yağına ilişkin bir kısıtlama kararı yok ama bunun riskli olabileceği ve çalışmaların sürmesi gerektiğini söyledi. Tarım Bakanlığı, bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Palm ya da (trans yağları) kızartma yağlarının kullanılması, bugün risk tespit edilemese bile yarın öbür gün risk olabilir. Biz daha tabii beslenmeliyiz. Günlük gıda tüketimimizin ana maddesi haline getirmemeliyiz. Tabii ürünler tüketmeye dikkat etmeliyiz” dedi.

NE OLMUŞTU?

Ünlü İtalyan markası Nutella’nın yapımında kullanılan palmiye yağıyla ilgili Avrupa Gıda Güvenirliği Otoritesi ‘200 derecede ısıtılması kansere davetiye çıkartıyor’ açıklamasında bulunmuş, ardından şirket reklam kampanyası yapmıştı. Ancak buna karşın iddialar sebebiyle İtalya’da bazı süpermarketlerde ürün raflardan kaldırılmıştı.

Dünyada ürünleri 160’tan fazla ülkede satılan ve İtalyan gıda devi Ferrero’nun markası olan Nutella’yla ilgili iddiaları değerlendiren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Nutella’nın Avrupa’da raflardan indirilmesine neden olan raporu incelelediklerini ve ulaştıkları sonucu kısa sürede paylaşacaklarını ifade etmişti.

NUTELLA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Nutella kavanozlarının raflardan inmeye başladığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanılmiştı: “ Hem Türkiye hem de dünyada gıda ürünlerinde kullanılabilecek bitkisel yağ çeşitleri yasal mevzuatlar ile belirlenmiştir. Palmiye yağı bu anlamda Avrupa Birliği mevzuatlarına da uygun olarak çikolatalar, kekler, bisküviler, dondurmalar, cipsler gibi pek çok farklı ürün grubunda ülkemizde de kullanılmaktadır.

Hazırlanan raporda, kontaminantların varlığının, kullanılan sıvı ve katı yağların yanı sıra, bunların maruz kaldığı işlemlerle ilgili olduğunu da bildirmiştir. Nutella İtalya başta olmak üzere Avrupa ve dünyanın dört bir yanında satışlarına düzenli olarak devam etmektedir.”