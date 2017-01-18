Sağlık Bakanı Akdağ’dan ‘palm yağı’ açıklaması

Sağlık Bakanı Akdağ’dan ‘palm yağı’ açıklaması Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, son günlerde kanser yapıyor iddiasıyla gündeme gelen palm yağı tartışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Akdağ, “Şu anda EFSA açısından, Dünya Sağlık Örgütü açısından Palm yağına ilişkin bir kısıtlama kararı yok ama bunun riskli olabileceği ve çalışmaların sürmesi gerektiğini söyledi. Biliyorsunuz bu husustaki uygulamalar Tarım Bakanlığı denetimi altında. Bizde bakanlık olarak irtibat halindeyiz. EFSA bu konuda bazı açıklamalar yaptı. Ancak risk düzeyi için daha ileri bir çalışma yapılması gerektiğini de söyledi. Şu anda EFSA açısından, Dünya Sağlık Örgütü açısından Palm yağına ilişkin bir kısıtlama kararı yok ama bunun riskli olabileceği ve çalışmaların sürmesi gerektiğini söyledi. Tarım Bakanlığı, bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Palm ya da (trans yağları) kızartma yağlarının kullanılması, bugün risk tespit edilemese bile yarın öbür gün risk olabilir. Biz daha tabii beslenmeliyiz. Günlük gıda tüketimimizin ana maddesi haline getirmemeliyiz. Tabii ürünler tüketmeye dikkat etmeliyiz” dedi.

NE OLMUŞTU?

Ünlü İtalyan markası Nutella’nın yapımında kullanılan palmiye yağıyla ilgili Avrupa Gıda Güvenirliği Otoritesi ‘200 derecede ısıtılması kansere davetiye çıkartıyor’ açıklamasında bulunmuş, ardından şirket reklam kampanyası yapmıştı. Ancak buna karşın iddialar sebebiyle İtalya’da bazı süpermarketlerde ürün raflardan kaldırılmıştı.

Karatay: Nutella’daki palm yağı kanser yapıyor

Dünyada ürünleri 160’tan fazla ülkede satılan ve İtalyan gıda devi Ferrero’nun markası olan Nutella’yla ilgili iddiaları değerlendiren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Nutella’nın Avrupa’da raflardan indirilmesine neden olan raporu incelelediklerini ve ulaştıkları sonucu kısa sürede paylaşacaklarını ifade etmişti.

NUTELLA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Nutella kavanozlarının raflardan inmeye başladığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanılmiştı: “ Hem Türkiye hem de dünyada gıda ürünlerinde kullanılabilecek bitkisel yağ çeşitleri yasal mevzuatlar ile belirlenmiştir. Palmiye yağı bu anlamda Avrupa Birliği mevzuatlarına da uygun olarak çikolatalar, kekler, bisküviler, dondurmalar, cipsler gibi pek çok farklı ürün grubunda ülkemizde de kullanılmaktadır.

İtalyan Nutella şirketi kanser iddiaları sonrası zorda

Hazırlanan raporda, kontaminantların varlığının, kullanılan sıvı ve katı yağların yanı sıra, bunların maruz kaldığı işlemlerle ilgili olduğunu da bildirmiştir. Nutella İtalya başta olmak üzere Avrupa ve dünyanın dört bir yanında satışlarına düzenli olarak devam etmektedir.”

Bir Yorum Yazın

 
 
 
 
 
Tıp Dergileri Tıp Kongreleri
 

Kategoriler

 

E-Bülten Aboneliği

 
 
 

Medikal Akademi web sitesinde yer alan tüm haber, bilgi, resim ve içeriklerin hakları Medikal Akademi Yayıncılık ve Prodüksiyon Tic. Ltd. Şti’ne aittir.
Hiçbir şekilde basılı veya elektronik ortamlarda izinsiz kullanılamaz.
© Sitemizde yer alan her türlü haber, fotoğraf, yazı ve reklam içeriği sağlık çalışanlarına yönelik olarak hazırlanmıştır.
Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.

Tasarım ve Uygulama KarmaVA

Araç çubuğuna atla