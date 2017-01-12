Sağlık Bakanlığı ihale esaslarında değişiklik

Sağlık Bakanlığı tarafından, Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilecek ihalelere ilişkin esaslarda değişiklik yapılmasını içeren Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Kamu İhale Kanunu uyarınca Bakanlığın ilgili ulusal araştırma ve geliştirme kurumlarının yürüttüğü ve desteklediği araştırma ve geliştirme projeleri için gerekli olan hizmet alımları ve finansmanın tamamı, idare tarafından karşılanacak. Elde edilen sonuçlar, bu idare tarafından sadece kendi faaliyetlerinin yürütülmesinde faydalanıldığı durumlar hariç, her türlü araştırma ve geliştirme, hizmet alımlarında uygulanacak esasları kapsayacak.

Ayrıca değişiklikle, hizmet sunucusu, araştırma ve geliştirme hizmet alım ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişiler veya bunların oluşturdukları ortak girişimlerden oluşacak.

Bakanlığın, özel bütçeli ilgili kuruluşlarının ulusal araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek amacıyla gerçekleştireceği hizmet alımlarında, esaslarda ön görülen parasal sınırlar hakkında söz konusu kuruluşlara yönetim kurulu karar verecek.

İdare tarafından, doğrudan temin usulüyle yapılacak alımlar hariç olmak üzere araştırma ve geliştirme hizmet alımı ihalelerinde pazarlık usulü uygulanacak.

Öte yandan, Bakanlığın özel bütçeli ilgili kuruluşlarının ulusal araştırma ve geliştirme faaliyeti yürütmek amacıyla yapacağı hizmet alımlarında ihale konusu, edimin ifa şekli, sözleşme bedeli ve süresi ile ödeme şekli, hizmet sunucusunun yabancılık unsuru taşıyıp taşımaması gibi hususlar göz önüne alınarak, teminat alınıp alınmayacağına, ilgili kuruluşların yönetim kurulu karar verecek.

İşin özelliği ve niteliği gereği, sözleşmelerin kullanılamayacağı durumlarda idarelerce sözleşme hazırlanabilecek.