Sağlık Bakanlığı, 1500 yeni personel alacak! İşte başvuru yöntemi ve detayları
Medikal Akademi
18 Mayıs, 2017 | Kategori: Sağlık Gündemi
Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada İstanbul ili içerisinde Kurum İçi Yer Değiştirme Suretiyle toplamda bin 555 personel alımı yapacağını duyurdu. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman? İşte detaylar…
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Bin 555 personel alımına ilişkin başvurular Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak olup münhal kadrolar göz önünde bulundurularak en fazla on (10) tercih yapılabilecektir.
Bu kuraya başvuracak olanlar, PBS üzerinden başvurularını kesinleştirdikten sonra başvuru formunun çıktısını imzalayarak T.C. Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Mithatpaşa Cad. No:3 06434 Sıhhiye /ANKARA adresinde olacak şekilde kargo ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Elden teslim etmek isteyenler, evraklarını kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.
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