Sağlık Bakanlığı ‘Sülük, arı ve müzikle terapi’ merkezi kuracak

15 Temmuz darbe girişiminin ardından gerçekleştirilen dönüşümle İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi olan eski askeri hastane bünyesindeki erlerin kaldığı bina, Bursa Valiliğinin destekleriyle restore edilerek, Tamamlayıcı Tıp Merkezi haline getiriliyor.

“YIL SONUNA KADAR TAMAMLAMAYI PLANLIYORUZ”

Bursa Valisi İzzetin Küçük, tamamlayıcı tıbbın özellikle son yıllarda çok yaygınlaştığını söyledi. Tamamlayıcı tıbbın daha çok bilimsel şartlarda değil hijyenik olmayan ortamlarda yapıldığını belirten ve bunun doğru olmadığını ifade eden Küçük, projeyle söz konusu tedavilerin, tamamen devlet kontrolünde bilimsel ellerle yapılacağını belirterek şöyle devam etti:

“İlk defa biz Türkiye’de bir hastane bünyesinde bunu sağlıklı hijyenik ve profesyonel uzman doktorların ellerinde yapılması için çalışma başlattık. İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesini dönüştürüyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. Sağlık Bakanlığı bünyesinde sülük terapi, arı terapi ve müzik terapi gibi 14 branşta hizmetlerin verileceği Tamamlayıcı Tıp Merkezi, Türkiye’de ilk kez Bursa’da açılacak. Sıcak su ve buna benzer uygulamalar da yapılacak. İhtiyaçların belirlenmesi yine doktorlar tarafından tedavilerle bu alanda uzmanlık yapmış sertifika almış doktorlar tarafından gerçekleştirilecek.”

“BİLİMSEL TIBBIN ALTERNATİFİ YOKTUR”

Vali Küçük, merkezin bir alternatif tıp merkezi olmadığını, bilimsel tıbbın alternatifi bulunmadığını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

“Burası sadece bilimsel tıbbın yanında bu konuya yardımcı ve destek mahiyetinde bir çalışma olacaktır. Bir hastalığın tedavisinde sadece ve sadece o bölüm, kullanılmayacak, bir yardımcı-tamamlayıcı bir enstrüman olarak kullanılacak. Zaten Sağlık Bakanlığı tarafından da pek çok bölümü akredite olmuş çalışmalardır. Örneğin sülük tedavisi bugün bilimsel olarak tedavide yardımcı bir unsur olarak kullanılmakta. Arı terapi, refleksoloji, mezoterapi, sıcak su, müzik ve benzeri tedaviler de kullanılmakta. Bunları sadece standardize edeceğiz. Bilimsel bir el tarafından yürütülmesini, hijyenik bir ortamda yapılması sağlayacağız.”