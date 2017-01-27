Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin ‘sağlık okuryazarlığı’ haritası çıkartılacak

Sağlık Bakanlığınca vatandaşların sağlıkla ilgili bilgiyi doğru olarak anlaması, yorumlaması ve davranışa dönüştürebilmesi için ülke genelinde yapacağı araştırmayla Türkiye’nin “sağlık okuryazarlığı” haritası çıkartılacak. Proje ile ilgili bir açıklama yapan Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü İbrahim Barbaros Akçakaya, sağlık hizmet sunumunda kalite, erişim, yüksek teknoloji, korunma ve tedavi hizmetlerinin yanı sıra sağlık okuryazarlığının da çok önemli olduğunu belirtti. Kişinin sağlıkla ilgili bilgiyi doğru anlaması, doğru yorumlaması ve bunu doğru davranışa dönüştürebilmesi olarak tanımlanan “sağlık okuryazarlığı”nın Bakanlığın en öncelikli konuları arasında yer aldığına dikkati çeken Akçakaya, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın ikinci fazında sağlıklı yaşam kültürünün teşvik edilmesine ağırlık verildiğini ve bu kapsamda önemli çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Sağlık alanında ne kadar kaliteli hizmet verilirse verilsin, tedaviye erişim ne kadar kolaylaşırsa kolaylaşsın kişinin kendisinin sağlığını korumaya yönelik farkındalığı gelişmediği sürece başarılı olunamayacağını ifade eden Akçakaya, Sağlık-Sen’in araştırmasına göre Türkiye’de sağlık okuryazarlığı oranının yüzde 64 oranında yetersiz olduğunu aktardı.

Türkiye’nin alanda ilk büyük araştırması, Mart’ta başlayacak

Akçakaya, Adnan Menderes Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi ile Türkiye’de sağlık okuryazarlığı seviyesinin belirlenebilmesi amacıyla ülke genelinde bir araştırma yapılaması için 2015’te harekete geçildiğini anımsattı. Yaklaşık iki yıl süren akademik düzeyde gerçekleştirilen araştırmanın son aşamasının tamamlandığını dile getiren Akçakaya, bu kapsamda TÜİK’ten hane bazlı olmak üzere Türkiye’ye ilişkin genel sonuç elde edilebilecek bir örneklem hazırlandığını bildirdi. Akçakaya, örneklemin uygulanabilmesi için yaş, cinsiyet, ekonomik gelir gibi tanımlayıcı göstergelerin yanı sıra sağlıkla ilgili bilgi düzeyini ortaya koyan 32 soru belirlendiğine işaret etti.

Vatandaşların, sorulara “çok kolay”, “kolay”, “zor”, “çok zor”, “fikrim yok” seçeneklerinden biriyle yanıt vereceğini anlatan Akçakaya’nın verdiği bilgiye göre, “bir sağlık kuruluşuna gitmek istediğinizde hangi doktora başvurmanız gerektiğini araştırıp bulmak, doktorunuzun hastalığınızla ilgili açıklamalarını anlamak, ilaç kutusundaki ilaç kullanımına ilişkin talimatları anlamak, sağlığınızla ilgili bir şikayetiniz olduğunda bunun bir hastalık belirtisi olduğunu araştırıp bulmak, gıda ambalajları üzerinde sağlığınızı etkileyebileceğini düşündüğünüz bilgileri anlamak, fazla kilolu olma, yüksek tansiyon gibi sağlığınız için zararlı olabilecek durumlarla ilgili bilgiyi araştırıp bulmak” konularında sorular yer alıyor.

Söz konusu soruların anketörler tarafından ölçekte belirlenen kişilere yöneltileceğine dikkati çeken Akçakaya, uygulamaya Mart ayında başlanacağını bildirdi. Bir araştırma şirketince 9 bin 800 kişi üzerinde uygulama yapılacağını belirten Akçakaya, şöyle konuştu: “Çalışma, belli periyotlarla tekrarlanacak. Belli bir süre sonra, veriler karşılaştırılarak nereden nereye gelindiği analiz edilecek. Bakanlığın yapacağı araştırma, Türkiye’nin bu alanda ilk büyük araştırması niteliği taşıyacak. Araştırma sonucunda, Türkiye’nin sağlık okuryazarlığı haritası çıkartılacak.”

Sağlık okuryazarlığı çalıştayları

Sağlık okuryazarlığının artırılabilmesi için hem vatandaşlara yönelik seminer ve toplantılara hem de sağlık çalışanlarına yönelik çalıştaylara ağırlık verildiğini dile getiren Akçakaya, bu kapsamda Ankara’da Toplum Sağlığı Merkezi’nde görev yapan toplam 400 sağlık çalışanının çalıştayda bir araya geldiğini ifade etti.

Akçakaya, bu kişilerin “eğiticilerin eğitimi” kapsamında bir programa dahil olduklarını ve görev yaptıkları illerde çalıştayda ele alınanları uygulamaya konulabilmesi için aile hekimleri başta olmak üzere çok sayıda hekimle entegre çalışacaklarını bildirdi. Eylül-Ekim aylarında Ankara’da ikinci bir çalıştayın yapılacağını anlatan Akçakaya, eğitimci eğitimi alan 400 sağlık çalışanı ile uygulama sonuçlarının ele alınacağını kaydetti.