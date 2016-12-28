Sağlık Bakanlığı yurtdışına personel gönderecek

Sağlık Bakanlığı yurtdışına personel gönderecek Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

Sağlık Bakanlığından yurtdışına gönderilecek personel hakkında duyuru! Bakanlığımızca işbirliği yardımları aracılığı ile küresel sağlığa katkı sağlamak strateji hedefleri doğrultusunda işletilen Nyala-Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Somali Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev almak isteyen personelin ekteki başvuru formunu doldurup, birim amirlerine onaylatarak dijital ortamda PDF Formatında yurtdisihastaneler@saglik.gov.tr elektronik posta adresine ve aynı zamanda Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü Kültür Mahallesi İçel Sokak No:2 Kızılay /Çankaya / Ankara adresine göndermeleri gerekmektedir.

Görevlendirilmesi uygun görülen personel ile Genel Müdürlüğümüzce daha sonra iletişime geçilecektir. Görevlendirilecek personelin unvan ve branşları ile aranan şartlar ekteki duyuru metnindedir.

EKLER:

Duyuru Metni için tıklayın:>>>>

Başvuru Formu için tıklayın:>>>>

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