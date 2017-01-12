Sağlık Bakanlığı’nda 6 bin 315 kişi memuriyetten çıkarıldı

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişiminden bu yana Sağlık Bakanlığında 9 bin 673 personelin görevden uzaklaştırıldığını, bu kişilerden 6 bin 315’inin kamu görevinden çıkarıldığını, 2 bin 414’ünün göreve iade edildiğini, açığa alınan 944 personelle ilgili incelemenin sürdüğünü bildirdi. Sağlık muhabirleriyle “2016 Yılı Değerlendirme Toplantısı”nda bir araya gelen Sağlık Bakanı Recep Akdağ, yıl içinde 33 bin sağlık personeli ataması yapıldığını ifade etti.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından terör örgütü mensuplarının Bakanlık içinden temizlenmesi için önemli bir mesai ayrıldığına dikkati çeken ve şu ana kadar 9 bin 673 personelin görevden uzaklaştırıldığını bildiren Akdağ, “Bunlardan 6 bin 315’i memuriyet görevinden, kamu görevinden çıkarılmış durumdadır. 2 bin 414’ü göreve iade edilmiştir, 944 personel hala açıktadır. Onlarla ilgili incelemelerimiz devam ediyor” diye konuştu.

Akdağ, tüm bakanlıklarda ve kamuda olduğu gibi FETÖ/Paralel Devlet Yapılanması, PKK ve diğer örgütlerle mücadelenin titizlikle yürütüldüğünün altını çizerek, kimse mağdur edilmeden ilgili kişilerin sağlık kuruluşlarından temizleneceğini vurguladı.

“ULUSLARARASI GÜÇ OYUNLARININ KULLANDIKLARI MAŞALAR”

Son aylarda yoğunlaşan terör olaylarının belli sebepleri olduğunu, Türkiye’nin bölgede güçlü olmasının istenmediğini söyleyen Akdağ, şunları kaydetti: “Ben içişleri bakanlığı yapmadım ama içişleri bakanlarıyla beraber her hadisede olay mahalinde oldum. Özellikle sağlık hizmetlerinin yöneticisi ve krizi gidermek için, doğru biçimde ele alınması açısından genellikle bölgeye gittim. Aslında dikkat ederseniz, sağlık bakanının şöyle bir rolü var, Allah korusun, bir yerde deprem olduğunda, sağlık bakanı da oraya gider.

Bir araç kazası, tren kazası olduğunda, o işle ilgili bakan oraya gider ama mutlaka sağlık bakanı da gider. Bir terör saldırısı olduğunda içişleri bakanı da oraya gider, sağlık bakanı da oraya gider. Buna şundan dolayı işaret ediyorum, bu pozisyon itibarıyla Türkiye’de terörün hangi amaçlarla ve nasıl yürütüldüğünü çok iyi anlatabilmek gerekiyor.”