Üç yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yayınlandı. Yeni yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile birlikte Sağlık Bakanlığı’ndan 836 kişi ihraç edildi.
679 sayılı KHK ile Danıştay’dan 8 kişi ihraç edildi.
Adalet Bakanlığı’ndan bin 699 kişi ihraç edildi.
Emniyet’ten 2 bin 687 kişi ihraç edildi.
Diyanet’ten 135 personel ihraç edildi.
Deniz Kuvvetleri’nden 149 asker ihraç edildi.
Hava Kuvvetleri’nden 164 asker ihraç edildi.
Sağlık Bakanlığı’ndan 836 kişi ihraç edildi.
649 Akademisyen ihraç edildi.
20 ilde 83 dernek kapatıldı.
Özel güvenliğe silah yetkisi düzenleniyor.
Polis internet abonelerinin kimliğine ulaşabilecek.
İlkokul mezunu uzman erbaş olabilecek.
Kamu kurumlarından 2 bin 853 kişi ihraç edildi.
Başarılı askerlere 3 güne kadar ek izin verilecek
Görevden ilişiği kesilen korucular operasyon için geri çağrılabilecek.
Kayıp çocukların bulunması için polis banka hareketlerini izleyebilecek.
Terör ve kaçakçılık suçlarından el konulan silah ve mühimmat TSK’ya tahsis edilebilecek.
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